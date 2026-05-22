Agencias

RD del Congo eleva a 160 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país

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Nairobi, 22 may (EFE).- Un total de 160 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por el brote del virus del Ébola declarado hace una semana en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Ministerio de Salud congoleño.

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el pasado miércoles, indicó el Ministerio en su último boletín sobre esa crisis sanitaria emitido a última hora del jueves, en el que precisa también que se acumulan ya "671 casos sospechosos".

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El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las provincias orientales de Kivu del Norte (según las autoridades sanitarias congoleñas) y Kivu del Sur (según el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo -M23-, que controla ese territorio). EFE

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