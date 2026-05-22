Agencias

Principales titulares de los periódicos para el sábado 23 de mayo

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "El juez rastrea cuentas en el extranjero de los investigados por Plus Ultra"

-- "Barcelona se entrega al orgullo boricua en la gira de Bad Bunny"

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EL MUNDO

-- "Zapatero era la "garantía" del crudo venezolano en China"

-- "El fiestón de Bad Bunny aterriza en Barcelona"

ABC

-- "La UDEF incauta en el despacho de Zapatero facturas sospechosas"

-- "La secretaria del expresidente fijaba los conceptos y cuantías a medida tras preguntar al entorno de Julio Martínez"

LA VANGUARDIA

-- "El Govern gastará un 10% más en su primer presupuesto desde el 2023"

-- "Magnates venezolanos buscaron influencia de Zapatero con el chavismo y pagaron a su amigo"

LA RAZÓN

-- "La Justicia de EE UU estrecha el cerco contra "Julito""

-- "Rubio advierte de que Trump mantendrá el repliegue de Europa"

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