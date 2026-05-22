Penélope Cruz, deslumbrante en la gran noche de Los Javis en Cannes

El cine español ha vuelto a brillar en Cannes y, tras la première de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar en el prestigioso festival de cine con la presencia de sus protagonistas Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Amaia Romero, o Nieves Álvarez -que dieron una auténtica lección de moda con los espectaculares looks que eligieron para la ocasión-, este jueves ha sido el turno de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis', que tras su inesperada nominación a la Palma de Oro con 'La bola negra' han presentado su nueva película en La Croisette acompañados entre otros por Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau o Lola Dueñas.

La cinta, que llegará a las salas de cine el próximo 2 de octubre y trata sobre una de las últimas e inacabadas obras de Federico García Lorca, ha tenido una gran acogida en la muestra francesa y, tras su proyección los directores se han llevado una intensa ovación de 20 minutos de duración, una de las más largas y calurosas que se recuerdan en Cannes, donde los aplausos no son fáciles de conseguir debido a la exigencia de crítica y público. De ahí la emoción de la actriz de Alcobendas que, al igual que Los Javis, no pudo contener las lágrimas rompiendo a llorar ante este éxito que pronostica que 'La bola negra' podría sonar incluso como candidata a los Oscar.

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Impresionante, Penélope volvió a acaparar todos los flashes una vez más con su impactante aparición en la alfombra roja. En primer lugar, por su nuevo look, sorprendiendo con el pelo mucho más corto que en su última aparición pública, apostando por una melenita bob a capas con flequillo largo, y unas mechas rubias de lo más favorecedoras que dan luminosidad a su rostro y potencian sus rasgos.

Y en segundo, porque una vez más ha vuelto a demostrar por qué está considerada una de las mujeres más elegantes del mundo con un sofisticado y elegantísimo diseño de Chanel -firma de la que es embajadora desde hace años- con el que ha derrochado glamour. Un vestido largo de corte sirena con abertura lateral y escote asimétrico en el que destacaban aplicaciones de plumas en hombro y cadera que se ajustaba a su silueta como un guante y con el que ha conquistado Cannes.

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