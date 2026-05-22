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Michael Carrick renueva como entrenador del Manchester United hasta 2028

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El entrenador británico Michael Carrick continuará como entrenador del primer equipo masculino del Manchester United tras haber firmado un nuevo contrato que se extenderá hasta la temporada 2027-2028, informó este viernes el conjunto inglés.

Carrick, que regresó al United como entrenador en enero, ha logrado la clasificación para la Liga de Campeones del próximo curso con 11 victorias en 16 partidos, siendo el mejor equipo en la Premier League desde su llegada al banquillo.

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El inglés expresó "la responsabilidad" que siente al dirigir al conjunto cinco veces campeón del campeonato doméstico que le llena "de inmerso orgullo". "A lo largo de los últimos cinco meses, este grupo de jugadores ha demostrado que puede alcanzar los estándares de resiliencia, unidad y determinación que exigimos aquí. Ahora es el momento de avanzar juntos de nuevo, con ambición y un claro sentido de propósito", expresó.

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