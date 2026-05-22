Maestranza SIGU impulsa la innovación industrial con Hardox® HiAce de SSAB en aplicaciones de biomasa

PR Newswire

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SÃO PAULO, 22 de mayo de 2026

El desempeño fue comprobado en operación continua: mayor resistencia al desgaste y a la corrosión en tornillos alimentadores que operan en condiciones extremas

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SÃO PAULO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En la industria, innovar no es solo cambiar. Es encontrar soluciones donde antes solo había compromisos. Para Maestranza SIGU, empresa con más de 50 años de experiencia en el sector metalmecánico y miembro del programa Hardox® Wearparts de la siderurgica SSAB, este desafío se materializó en una de las aplicaciones más exigentes: el manejo de biomasa con alta humedad y condiciones químicamente agresivas.

El resultado fue la primera aplicación en el mundo de tornillos alimentadores fabricados con Hardox® HiAce, de SSAB, diseñados para resistir simultáneamente la abrasión y la corrosión.

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Un entorno exigente que no admite fallas

En la alimentación de calderas con corteza de eucalipto y pino, como en la planta Horcones de Celulosa Arauco, los equipos enfrentan una combinación compleja, con la abrasión constante, alta humedad y variaciones de pH.

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Históricamente, esto obligaba a elegir entre materiales resistentes a la corrosión pero con bajo desempeño frente al desgaste, o aceros duros con limitada resistencia química.

La apuesta por Hardox® HiAce

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El objetivo de SIGU era desarrollar un equipo capaz de resistir simultáneamente la abrasión y la corrosión sin sacrificar integridad estructural. Hardox® HiAce respondió a ese desafío.

Con una dureza típica de 425–475 HBW y un límite elástico cercano a 1250 MPa, este acero supera ampliamente al acero inoxidable AISI 316 en resistencia mecánica, al tiempo que incorpora propiedades diseñadas para ambientes corrosivos.

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Desempeño comprobado en operación

Después de 12 meses de operación continua en terreno, los resultados validan la decisión. El desgaste en el manto del tornillo fue mínimo: a partir de un espesor original de 6 mm, la pérdida máxima registrada fue de solo 1.4 mm. En los álabes, con un espesor inicial de 12 mm, el desgaste máximo alcanzó 1.3 mm. A nivel estructural, no se detectaron grietas ni deformaciones, incluso en zonas de mayor exigencia, mientras que las soldaduras mantuvieron su función y estabilidad. Las mediciones de dureza en distintos puntos confirmaron valores promedio cercanos a 450 HBW. Además, la diferencia entre zonas con y sin contacto directo con el material fue mínima, lo que confirma una resistencia homogénea al desgaste.

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"Los niveles de desgaste registrados, tanto en el manto como en los álabes, fueron considerablemente menores a lo esperado para este tipo de aplicación. Además, no se observaron grietas ni deformaciones, lo que refuerza la confiabilidad del material en condiciones exigentes", señaló Rodrigo Castillo, Gestión Comercial y Negocio de SIGU.

Más confiabilidad en procesos críticos

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La implementación de Hardox® HiAce permitió a SIGU aumentar la confiabilidad operativa en un proceso clave. En aplicaciones donde la continuidad es crítica, reducir el desgaste y mantener la integridad estructural se traduce directamente en menos intervenciones y mayor previsibilidad.

Innovación aplicada a resultados reales

Este proyecto marca un hito: demuestra que ya no es necesario elegir entre resistencia a la abrasión o a la corrosión.

Con Hardox® HiAce, se abre una nueva posibilidad para aplicaciones industriales sometidas a condiciones extremas.

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FUENTE SSAB