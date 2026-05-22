Liberado un periodista en Maldivas encarcelado por contar presunto romance del presidente

Nueva Delhi, 22 may (EFE).- El periodista maldivo Leevan Ali Nasir fue liberado este viernes tras pasar diez días encarcelado a raíz de una orden judicial que prohibió informar sobre el presunto romance extramarital del presidente del archipiélago, Mohamed Muizzu.

"Su objetivo era intimidarme, pero el Gobierno no lo logró (...) No obedeceré ninguna orden que pretenda callarme", declaró a EFE Nasir tras su liberación.

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El caso se remonta al 28 de marzo, cuando el medio local Adhadhu publicó el documental "Aisha", basado en una entrevista anónima con una mujer que afirma haber mantenido una relación extramarital con Muizzu y acusa al mandatario de presiones y abuso de poder tras el fin de esa supuesta relación.

Muizzu negó las acusaciones y una orden judicial prohibió a la prensa hacer cualquier referencia al documental, tras lo cual Nasir y otro periodista de Adhadhu, Mohamed Shahzan, fueron condenados a 10 y 15 días de prisión en un juicio exprés la semana pasada.

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Nasir asegura que fue citado a comparecer ante un juez de un día para otro, por lo que no tuvo tiempo para conseguir un abogado.

"Hasta que se dictó el veredicto, seguí solicitando la oportunidad de tener un abogado. Los jueces decidieron que me negaba a defenderme (...) Aceleraron el veredicto para intimidarme. Fue injusto", afirma Nasir.

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Se trata del primer caso de un encarcelamiento de periodistas en el país desde la llegada de la democracia en 2008, según la Asociación de Periodistas de Maldivas.

La arremetida judicial contra Adhadhu, cuyas oficinas fueron allanadas a finales de abril, ha sido calificada como "un peligroso retroceso en materia de libertad de prensa" por la ONG Human Rights Watch (HRW).

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Tres personas permanecen detenidas desde la noche del jueves tras participar en una protesta pacífica contra el encarcelamiento de los periodistas en Malé, dijo a EFE una persona que participó en la manifestación.

Las autoridades maldivas también presentaron cargos contra el editor de Adhadhu, Hassan Mohamed, colaborador de EFE en Maldivas, y el director ejecutivo, Hussain Fiyaz Moosa.

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Se les acusa de cometer "qazf", la falsa acusación de adulterio o de relaciones sexuales ilícitas bajo la ley islámica, un crimen que puede acarrear hasta un año y siete meses de prisión y 80 latigazos.

Nasir relató a EFE que las condiciones de la prisión son "precarias" y que fue puesto en aislamiento tras pasar los primeros cinco días en la misma celda que Shahzan.

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"Solicité atención médica, pero tardaron seis días en atenderme. Debido a esta demora, mi piel empeoró mucho. Durante ocho días, no pude comprar artículos de higiene personal porque la tienda de la prisión no funcionaba. Me sentía fatal porque no podía mantenerme limpio", explica.

"En la celda de aislamiento hay un retrete pequeño. Al ducharme, toda la celda se moja. Pasé diez días con mucho dolor, pero me mantuve fuerte", añade el periodista.

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Nasir afirma que volverá de inmediato a trabajar y que se unirá a las protestas que piden la liberación de Shahzan, cuya condena se cumple el próximo miércoles, 27 de mayo.

La publicación del documental "Aisha" ha causado revuelo en la conservadora sociedad de Maldivas, un país oficialmente musulmán en el que el sexo fuera del matrimonio es ilegal para los locales, pero permitido para los miles de turistas que mantienen la economía de la nación a flote.

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Las acusaciones han dado un golpe a la imagen de Muizzu, quien durante su mandato se ha presentado como un hombre piadoso y ha promovido una agenda religiosa más conservadora en el archipiélago.

Desde que Muizzu asumió la presidencia en 2023, su Gobierno ha endurecido el control sobre los medios de comunicación, mediante la Ley de Libertad de Reunión para bloquear protestas y se plantea restablecer la aplicación de la pena de muerte. EFE

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