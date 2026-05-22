La primera ministra de la República Democrática del Congo pide acción para resolver "la paradoja" del agua en África

París, 22 may (EFE).– La primera ministra de la República Democrática del Congo (RDC), Judith Suminwa Tuluka, pidió este viernes a los países africanos que pasen "del diagnóstico a la decisión" para resolver lo que considera la "paradoja" del agua en el continente.

En la clausura de la Semana de África en la Unesco -este año presidida por la RDC-, Suminwa Tuluka recordó que la cuenca del Congo representa una de las mayores reservas fluviales de agua dulce del mundo, en un continente en el que, por otro lado, una de cada cuatro personas carece de servicio de agua potable gestionado de forma segura, mientras que una de cada dos no tiene un servicio de saneamiento adecuado.

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"África tiene inmensos recursos hídricos, pero una gran parte de la población se enfrenta a su escasez, precariedad y contaminación", denunció la jefa de Gobierno, quien apuntó a la "falta de infraestructuras, de financiación, de gobernanza coordinada y de transformación concreta" como causas de esa paradoja.

"¿Cómo podemos tolerar que todavía, en pleno siglo XXI, millones de africanos tengan que recorrer kilómetros para buscar agua que, en algunos casos, es además impropia para beber?", se indignó Suminwa Tuluka, quien abogó por pasar del "diagnóstico a la decisión".

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Según la dirigente, la República Democrática del Congo del presidente Félix Tshisekedi ha hecho "del agua y el saneamiento una prioridad estratégica del programa de acción del Gobierno" que sirva para que "el acceso al agua se convierta en un motor de transformación social, económica y medioambiental".

"El agua y el saneamiento no son asuntos técnicos, son cuestiones de dignidad humana, de estabilidad social, de salud, seguridad alimentaria y de paz", ahondó.

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La jefa de Gobierno instó a una "mayor cooperación" entre los países africanos tanto en el agua como en la lucha contra los efectos del cambio climático, pues se trata de un fenómeno que "ignora fronteras".

"Sequía prolongada, inundaciones, alteraciones estacionales, presión demográfica, urbanización descontrolada. Por todas partes aumentan las vulnerabilidades", advirtió.

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Suminwa Tuluka juzgó que "el futuro de África no se construirá ni en el fatalismo ni en la dependencia" y sí "en la capacidad de transformar los recursos en prosperidad compartida".

La Semana de África en la Unesco, que comenzó el pasado martes, también buscó poner en valor el potencial de la juventud africana, así como la riqueza cultural del continente.

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Durante esta semana, participaron gobiernos de la región, académicos, representantes de la sociedad civil y de varios organismos internacionales.