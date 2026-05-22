Lluvia de vips en Las Ventas. Patricia Rato, radiante con Javier Moro tras confirmarse el embarazo de su hija Alejandra

El pasado 12 de mayo Alejandra Ruiz de Rato anunciaba sin necesidad de palabras, presumiendo de su incipiente barriguita de embarazada, que está esperando su segundo hijo con su marido Ernesto Novales tres años después del nacimiento de su primogénita, Ginebra, que llegó al mundo en abril de 2023, justo dos años después de su romántica boda en la finca 'Dehesa Majavieja' que su padre Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' posee a las afueras de Sevilla.

Era precisamente el extorero el que confirmaba que el próximo mes de noviembre Patricia Rato y él se convertirán en abuelos por segunda vez y, encantado, revelaba que aunque por el momento desconocen si el deseado nuevo miembro de la familia es niño o niña, lo importante es que venga sano como su hermanita mayor, que se ha convertido en la gran protagonista de la casa.

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Apenas una semana después de que Alejandra haya hecho pública su futura maternidad, su madre ha reaparecido radiante en la plaza de toros de Las Ventas junto a su marido Javier Moro para disfrutar de la corrida de Jose Mari Manzanares, Pablo Aguado y Juan Ortega.

Alejada del foco mediático y disfrutando de una vida tranquila y discreta al lado del empresario, con el que contrajo matrimonio en septiembre de 2022 en una ceremonia íntima rodeados de sus seres queridos después de varios años de discreta relación, Patricia se ha mostrado de lo más sonriente, compartiendo la felicidad de su exmarido 'Espartaco' -del que se separó en 2010 tras 19 años de amor y tres hijos, Alejandra, Isabella y Juan en común- por la espera de su segundo nieto.

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Además de la socialité, también han presumido de su afición taurina apoyando la Fiesta Nacional otros rostros conocidos como Jaime de Marichalar, José Ortega Cano, Nuria González junto a su hijo Iván Fernández-Tapias y su hermana Yolanda, Cari Lapique con su nieto Pedro -hijo de la recordada Caritina Goyanes, fallecida en agosto de 2024-, Begoña García Vaquero y Pedro Trapote, o Lucía Pombo y Álvaro Huerta, a los que les queda un mes para convertirse en padres de su primera hija, una niña a la que llamarán Lola Belén en homenaje a la influencer Belén Domínguez tras su muerte a causa de un tumor agresivo hace un año.

También Borja Sémper, que tras su reciente regreso a la política como portavoz del Partido Popular tras superar el cáncer de páncreas que le detectaron en verano de 2025, retoma poco a poco su vida social y no ha querido perderse el festejo.

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