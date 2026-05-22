Las actrices de 'Siempre Soy Tu Animal Materno', de costarricense Maurel, premio en Cannes

Cannes (Francia), 22 may (EFE).- Las costarricenses Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas y la mexicana Marina de Tavira lograron conjuntamente este viernes el premio a la mejor interpretación femenina de la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes por su trabajo en 'Siempre Soy Tu Animal Materno', de Valentina Maurel.

El jurado, liderado por la actriz francesa Leïla Bekhti, recompensó "excepcionalmente" a las tres mujeres por una actuación "divertida", "audaz" e "impertinente", según señalaron sus miembros en la ceremonia de entrega de premios.

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'Siempre Soy Tu Animal Materno' es la historia de una joven llamada Elsa (Navarro), algo perdida, que retorna a Costa Rica tras estudiar en Europa. Allí se encuentra con que su hermana pequeña, Amalia (Villegas), está sola en la casa familiar, frecuentando compañías extrañas y cada vez más encerrada en creencias esotéricas.

Elsa trata de alertar a sus progenitores, pero el padre (Reinaldo Amién) está ocupado con sus conquistas amorosas y su madre, a la que interpreta la nominada al Óscar mexicana Marina de Tavira -una actriz a la que Maurel consideró inmediatamente perfecta para el papel, nada más que la conoció-, está absorta en la reedición de los poemas eróticos que escribió en su juventud. EFE

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