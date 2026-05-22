La CEOE y las autoridades colombianas presentan la Ventanilla Única de Inversión ante empresarios españoles

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y las autoridades de Colombia han presentado ante empresarios españoles las oportunidades de negocio que ofrece el país, así como la Ventanilla Única de Inversión (VUI).

Según ha explicado la CEOE en un comunicado, la VUI es una plataforma integral diseñada para centralizar información, simplificar trámites y acompañar al inversor extranjero a lo largo de todo el proceso de entrada al mercado colombiano.

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El acto ha contado con la presencia del vicepresidente de la CEOE y el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez; la viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Sofía Cañón; el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila; la vicepresidenta de ProColombia, María Paula Arenas; y la directora de ProColombia España y Portugal, Lorena Arboleda.

"Colombia no solo ofrece oportunidades de inversión; ofrece oportunidades de futuro. Un futuro que pasa por desarrollar infraestructuras más resilientes y sostenibles, avanzar hacia economías más verdes y digitalizadas y seguir impulsando alianzas público-privadas capaces de movilizar inversión, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", ha afirmado Núñez.

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Además, ha puesto en valor la presencia de empresas españolas en Colombia y ha mencionado la intensa agenda de trabajo mantenida en los últimos años a través del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que ha incluido reuniones con el presidente Gustavo Petro, con distintos miembros de su Gobierno y representantes de Bogotá, Medellín, el Valle del Cauca, el Eje Cafetero o el Pacífico.

De su lado, Ávila ha destacado que la VUI constituye una "herramienta excelente" para fortalecer las relaciones bilaterales entre España y Colombia, al tiempo que refleja la apuesta de la nación sudamericana por la transparencia, la modernización y la solidez institucional.

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Cañón ha asegurado que Colombia está impulsando distintos mecanismos para facilitar la llegada de inversión extranjera, desde proyectos estructurados y alianzas público-privadas (APP) hasta iniciativas orientadas al capital privado, con especial atención a sectores vinculados a las energías limpias, las infraestructuras y la transformación productiva.

Arenas ha recordado que España es el principal inversor extranjero en Colombia fuera del ámbito minero-energético, y ha indicado que la VUI permitirá materializar inversiones en infraestructuras, tecnología, turismo, transportes y energías limpias.

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Finalmente, Arboleda ha sostenido que la relación bilateral tiene un "carácter estratégico" y un potencial "más fuerte que nunca". Asimismo, ha hecho hincapié en que ya hay más de 1.100 empresas españolas operando en Colombia.