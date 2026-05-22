Jota Peleteiro y Ajla Etemovic se separan: "Algunos finales son la mejor forma de libertad"

Después de varios meses en los que los rumores de crisis no han dejado de aumentar, se confirma la separación definitiva de Jota Peleteiro y Ajla Etemovic. Una noticia que no ha pillado por sorpresa a nadie y que ha desvelado este jueves en 'El tiempo justo' Antonio Rossi, apuntando que habría sido la modelo serbia la que habría dado el paso de romper su matrimonio tras descubrir que el exfutbolista no es cómo ella creía.

"El divorcio no viene de ahora, tomó la decisión hace tiempo, pero falleció su padre, se mudaron... ha habido muchas cosas, pero era el momento de poner las cosas en claro. Ella ha descubierto quién es realmente Jota con faltas de respeto, su forma de ser y cómo se ha mostrado con ella. No ha sido honesto con ella. El divorcio es un hecho" ha contado el colaborador del programa presentado por Joaquín Prat.

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Una ruptuta en la que, además de esta cara del gallego que Ajla desconocía, y la falta de apoyo cuando perdió a su padre hace unos meses, habría otro detonante determinante: las presuntas infidelidades de Peleteiro, ya que hace 15 días que la modelo habría puesto nombre y cara a la mujer con la que estaría viéndose su marido, y no sería la única. Como ha asegurado la también tertuliana Alexia Rivas, "él en Dubai hace vida de soltero" mientras ella permanecía en Amsterdam con sus hijos, y hace ya cuatro meses que se le habría visto paseándose por el Emirato con una chica rusa. Al enterarse, la serbia le habría pedido el divorcio al ex de Jessica Bueno harta de "aguantar" varias situaciones en los últimos meses.

Mientras Peleteiro guarda silencio, Ajla -que hace varias semanas que eliminó sus imágenes en redes sociales con el exjugador y cambió su apellido de casada en su perfil para recuperar Etemovic- ha hablado con el periodista Iván García y "estaba llorando, destrozada por esta ruptura porque no se esperaba que pasara lo que ha pasado" y ha sido un durísimo golpe descubrir que habría otra mujer en la vida de su marido.

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Además, ha compartido un revelador mensaje en sus historias de Instagram confirmando que su separación es la mejor decisión que ha podido tomar: "Algunos finales son la mejor forma de libertad. Estoy dejando atrás lo que ya no me hacía bien", ha sentenciado.

La traición de Jota no sería tan solo a nivel sentimental, ya que según han desvelado en el programa, el exfutbolista habría engañado a la familia de la modelo al pedirle dinero al hermano de Ajla para emprender un negocio y le habría mentido porque este proyecto no habría salido adelante y no le habría devuelto a su cuñado lo que le habría prestado.

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Se confirma así el divorcio de la pareja después de casi tres años de relación y un hijo en común, Mansour Malik, que nació en noviembre de 2024 y es el tecero para Peleteiro, que tiene a Jota Jr (10) y Alejandro, que está a punto de cumplir 5, fruto de su relación con Jessica Bueno, con la que ahora la modelo serbia se "identificaría" en cierto modo al descubrir una cara del exjugador que desconocía.