Hacienda plantea sacar a Barbados, Dominica, Gibraltar y Seychelles de la lista de paraísos fiscales

El Ministerio de Hacienda ha lanzado a audiencia e información pública una orden en la que actualiza la lista de paraísos fiscales, a la que podrán realizarse aportaciones desde este viernes, 22 de mayo, hasta el próximo 1 de junio.

En la orden, Hacienda plantea sacar de la lista a Barbados, Dominica, Gibraltar, Seychelles, Trinidad y Tobago y Samoa, en este último caso por lo que respecta al régimen fiscal perjudicial.

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Asimismo, el Departamento que dirige Arcadi España propone incluir a Rusia en lo referente al régimen fiscal perjudicial.

GIBRALTAR CELEBRA SU SALIDA DE ESTA LISTA DESPUÉS DE 35 AÑOS

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El Ejecutivo gibraltareño ha celebrado su salida de la lista de paraísos fiscales establecida por España, lo que permitirá al territorio británico en la península abandonar esta clasificación 35 años después su ingreso en 1991.

El Gobierno de Gibraltar ha valorado en un comunicado esta medida y ha recalcado que "figura en la lista blanca de la OCDE desde 2009" y "nunca ha aparecido en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas".

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En este sentido, ha recordado que España se "comprometió expresamente a retirar a Gibraltar de su lista en un plazo de dos años", pero el Gobierno español no lo hizo. En consecuencia, el ministro principal de Gibraltar advirtió que estudiaría "retirarse" del tratado fiscal firmado en 2021 con Reino Unido si no cumplía con lo acordado.

La Ley 36/2006 adecuó el término de paraísos fiscales al concepto de "jurisdicciones no cooperativas" y actualizó los criterios para la determinación de los países y territorios que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas atendiendo a los trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la Unión Europea como en el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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La última actualización de la lista de paraísos fiscales tuvo lugar en febrero de 2023. Ésta se revisa periódicamente, considerando las actualizaciones nacionales e internacionales, con el fin de dar "una respuesta firme y actualizada" frente a la utilización de dichos países y territorios con fines defraudatorios.

Esta nueva revisión que plantea la orden sometida a audiencia e información pública tiene como objetivo reflejar dichas actualizaciones y los avances efectivos logrados en materia de transparencia y tributación justa, según explica Hacienda en el texto.

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Con las exclusiones y la inclusión de Rusia en lo que respecta al régimen fiscal perjudicial, la lista estará compuesta por Anguila, Bahréin, Bermudas, Guam, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jersey, Palaos, Samoa Americana y Vanuatu.