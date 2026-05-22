El jefe de DDHH de la ONU pide a los países de acogida de refugiados afganos que paren las repatriaciones

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha instado a los países de acogida de refugiados y solicitantes de asilo afganos que detengan las repatriaciones ante los "graves riesgos" que corren, especialmente mujeres y niñas, bajo el mando de los talibán.

"El regreso involuntario a Afganistán de personas que corren un grave riesgo de sufrir violaciones de los Derechos Humanos es contrario al principio fundamental del Derecho Internacional de no devolución", ha puesto de relieve Turk.

PUBLICIDAD

Es por ello que ha reclamado a los Estados que suelen recibir a estas personas --principalmente Irán y Pakistán, pero también Turquía o Tayikistán-- que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y les protejan, "absteniéndose de tomar cualquier medida que los exponga a un daño irreparable tras su retorno".

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) ha cifrado en casi 270.000 los afganos deportados desde Irán --que el año pasado expulsó a más de 1,2 millones de ciudadanos de Afganistán-- y Pakistán, de donde salieron otros 150.000 en 2025.

PUBLICIDAD

Las diferentes agencias de Naciones Unidas que siguen la situación de estas personas han alertado de que muchas de ellas han sido víctimas de arrestos arbitrarios, detenciones, torturas y malos tratos, cometidos por los talibán, quienes tomaron el poder en agosto de 2021, en medio de la desorganizada salida de las tropas estadounidenses e internacionales tras más de veinte años de ocupación.

Los refugiados y solicitantes de asilo más vulnerables vuelven a ser mujeres y niñas, personas vinculadas a las minorías, así como al colectivo LGBTI, pero también aquellos funcionarios que trabajaron para las anteriores autoridades, como agentes de las fuerzas de seguridad, o trabajadores de los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Turk ha puesto de relieve que a pesar de la "gravísima situación" para los Derechos Humanos en Afganistán, algunos países de Europa han reanudado estas deportaciones, o bien están considerando empezar con ellas, aún suponiendo un importante agravio para la vida de todas estas personas.

Así, se ha manifestado abiertamente en contra de todos estos regresos involuntarios sin una evaluación individual de posibles riesgos, que además son exigidas por el Derecho Internacional y las leyes que defienden la situación de los refugiados, ha recordado.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha subrayado que a la "gravísima situación" de los Derechos Humanos, Afganistán se enfrente a "una precaria situación humanitaria y a la inseguridad en la frontera con Pakistán, habiéndose registrado en el último trimestre las tasas más altas de víctimas civiles documentadas desde la toma del poder por los talibán.