Temas del día de EFE News Latino del jueves 21 de mayo

EEUU CUBA

Washington/La Habana - La imputación a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 eleva un escalón más la presión de Estados Unidos sobre Cuba, mientras que el Gobierno de la isla considera que la medida busca justificar una agresión militar.

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HURACANES ATLÁNTICO

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Miami - La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) presenta el pronóstico oficial de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, después de haber registrado en 2025 tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor récord de la historia.

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EEUU SPACEX

Starbase - SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lleva a cabo su duodécimo lanzamiento de prueba de Starship, en donde estrena una nueva versión del cohete, el más grande que la empresa ha construido hasta ahora.

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EEUU CINE

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Los Ángeles - Había muchas formas de retratar la asfixia del sistema económico actual, pero 'I Love Boosters' eligió la comedia ácida para que Eiza González abandere junto a Keke Palmer y Demi Moore una sátira que expone el impacto de "una estafa piramidal" a la que la sociedad se ve inevitablemente sometida.

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Los Ángeles - El director noruego André Øvredal desmitifica el viaje por carretera en EE.UU. al explorar su lado más vulnerable y aterrador en 'Passenger': "Estás a merced de lo desconocido", dice a EFE el cineasta.

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AGENDA INFORMATIVA

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Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida lleva a cabo la ejecución de Richard Knight, de 47 años, condenado a muerte por el doble asesinato de una mujer y su hija de cuatro años en el año 2000 en el condado de Broward, lo que representa la octava ejecución del año en el estado (foto)

Washington.- OEA PANAMÁ.- El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, presenta en Washington los preparativos de la Asamblea General de la OEA que se celebrará en Panamá en junio

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