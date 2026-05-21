Temas del día de EFE Internacional del Jueves, 21 de mayo de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

MÉXICO UE

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Ciudad de México | El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pronuncia un discurso en el Senado de la República de México en el marco de su primera jornada de visita oficial al país norteamericano, en la que está acompañado por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para participar en la cumbre entre México y la Unión Europea (UE).

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- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, habla en una entrevista con EFE sobre el acuerdo comercial modernizado entre UE y México, y el acercamiento bilateral en medio de las tensiones geopolíticas globales y el proteccionismo de Estados Unidos.

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EEUU CUBA

Washington/La Habana - La imputación a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 eleva un escalón más la presión de Estados Unidos sobre Cuba, mientras que el Gobierno de la isla considera que la medida busca justificar una agresión militar.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

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Estambul - Los activistas de la Flotilla Global Sumud, retenidos en Israel tras ser interceptados en alta mar entre el lunes y el martes pasados, llegarán este jueves a Estambul para ser repatriados a sus respectivos países, anunció hoy el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

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- Más países han reaccionado con convocatorias a diplomáticos israelíes tras la humillación de los activistas de la Flotilla Global Sumud capturados por Israel protagonizada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, grabado cuando se burlaba de los detenidos.

(Se han enviado informaciones de reacciones de la Unión Europea, Australia, Brasil, Polonia e Indonesia)

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi - Las autoridades sanitarias tratan de controlar el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ha causado 139 muertes y unos 600 casos sospechosos, mientras la presión en los hospitales por los posibles nuevos casos aumenta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Responsables de la agencia de salud de la Unión Africana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), ofrecen una rueda de prensa virtual sobre las emergencias sanitarias del continente con especial atención al brote de ébola (Texto)

BOLIVIA PROTESTAS

La Paz - Las protestas y bloqueos contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, entran este jueves en su decimosexto día con advertencias del sector industrial sobre pérdidas económicas y problemas de abastecimiento, mientras persiste la presión callejera para exigir la renuncia del mandatario.

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- El costo humano de los bloqueos de carreteras que realizan sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refleja en carencias que han comenzado a sufrir hospitales en La Paz de insumos como el oxígeno medicinal.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - 'The man I love', con Rami Malek y dirigida por Ira Sachs, se presenta este jueves en la competición de Cannes junto con la francesa 'Notre salut', mientras Tilda Swinton mantiene un encuentro con el público y el equipo de la española 'La bola negra', que cuenta con Penélope Cruz, desfila por la alfombra roja.

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- Anuncio de los premios de la sección Cinef de cortometrajes, en la que compiten la española Aina Callejón y el brasileño Lucas Acher.

ADEMÁS

HURACANES ATLÁNTICO | Miami (EE.UU.) - La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en inglés) presenta el pronóstico oficial de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, después de haber registrado en 2025 tres de estos fenómenos en categoría 5, el segundo mayor récord de la historia. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

IRÁN GUERRA | Teherán - Pakistán continúa los esfuerzos para mantener vivos los contactos entre Estados Unidos e Irán con vistas a encontrar una solución al conflicto, mientras el presidente Donald Trump asegura que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo. (Texto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio.

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CIJ HUELGA | La Haya - La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite este jueves su opinión legal sobre si el derecho a la huelga está protegido por las normas internacionales del trabajo, en un caso histórico sobre el alcance de la libertad sindical y la interpretación de un convenio clave de 1948.

(Texto) (Vídeo)(Foto)(Audio)

OTAN EXTERIORES | Helsingborg (Suecia) - Los ministros de Exteriores de la OTAN inician su reunión de dos días en Helsingborg (Suecia) donde discutirán los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos de mayor gasto militar, con el telón de fondo de los anuncios de Estados Unidos de retirada de miles de efectivos de territorio europeo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

- El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (Rueda de prensa sobre las 12.10 hora local)

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ESPAÑA LENGUA | Ciudad de Panamá - El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que se encuentra en Panamá, reacciona en rueda de prensa a la votación este jueves en la Real Academia Española (RAE) sobre su candidatura al sillón L de la institución lingüística, que dejó vacante el fallecido Mario Vargas Llosa, en medio de la polémica por el rechazo de algunos opositores al sandinismo por su papel en Nicaragua entre 1979 y 1990. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo) (Audio)

ROSALÍA | Londres - La artista española Rosalía es reconocida como Compositora Internacional del Año en los premios Ivors, uno de los más prestigiosos del gremio de compositores a nivel global, en una ceremonia celebrada en Londres. (Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Lakefield Ontario.- ESPAÑA CANADÁ.- Felipe VI visita el Lakefield College School (LCS) donde estudió el equivalente a COU. (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su segunda proyección para la cosecha de café de 2026 de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano. (Texto)

13:00GMT.- Miami.- EEUU LIBROS.- El libro 'Somos otros' documenta cómo la pandemia de la covid-19 cambió la manera de "ser, pensar, trabajar, comunicar y relacionarse" de la sociedad, mientras su autor, el argentino Sergio Roitberg, confía en que, ante el nuevo brote de hantavirus, el mundo ha aprendido las lecciones que dejó esa crisis sanitaria en 2020. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- La Coalición Sindical Nacional convoca a una protesta en la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir respeto a los derechos humanos, elecciones, seguridad jurídica e inversiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Nueva York.- IRÁN GUERRA .- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la situación en Oriente Medio.

14:00GMT.- Washington.- OEA PANAMÁ.- El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, presenta en Washington los preparativos de la Asamblea General de la OEA que se celebrará en Panamá en junio.

15:00GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA ECONOMÍA.- El presidente del Banco de Guatemala (Central), Álvaro González Ricci, presenta en conferencia de prensa las proyecciones económicas y monetarias del país centroamericano para el segundo semestre de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- Estados Unidos presenta el pronóstico oficial de la temporada de huracanes del Atlántico (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- Las protestas y bloqueos contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, entran este jueves en su decimosexto día con advertencias del sector industrial sobre pérdidas económicas y problemas de abastecimiento, mientras persiste la presión callejera para exigir la renuncia del mandatario. (Foto) (Vídeo)

- El costo humano de los bloqueos de carreteras que realizan sectores que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se refleja en carencias que han comenzado a sufrir hospitales en La Paz de insumos como el oxígeno medicinal.

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Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica su minuta de su decisión monetaria tras su decisión en mayo de disminuir 25 puntos la tasa de interés y dejarla en 6,50 %. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- El elenco de 'I Love Boosters', con la mexicana Eiza Gonzalez, reflexiona con EFE sobre la trampa del consumismo y la división social, impuesta por los grandes conglomerados para debilitar la fuerza colectiva. La película, que se estrena el viernes en la gran pantalla, expone la necesidad de cuestionar el diseño estructural y priorizar el bienestar común. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO EEUU.- El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Markwayne Mullin, realiza su primera visita a México en medio de las elevadas tensiones bilaterales en materia de seguridad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Pablo Rubino, neurocirujano que realizó la última intervención quirúrgica a Diego Armando Maradona, declara este jueves en una nueva audiencia del juicio por la muerte del ídolo argentino, que contará además con el testimonio de otros médicos que trataron al astro y una nueva declaración del principal acusado, Leopoldo Luque. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pronuncia un discurso en el Senado de la República de México en el marco de su primera jornada de visita oficial al país norteamericano, en la que está acompañado por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para participar en la cumbre México y Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA JUSTICIA.- Jueces dominicanos realizan un paro de labores en demanda de mejores condiciones laborales y salariales.

Bogotá.- COLOMBIA ESPAÑA.- Comienza en Bogotá la 13ª Muestra de Cine Español, con la proyección de la película 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El exministro colombiano de Hacienda José Manuel Restrepo revela en una entrevista con EFE que decidió dejar la academia y volver a la política para ser compañero de fórmula del candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella porque considera que la continuidad de la izquierda en el poder destruirá "la democracia". (Texto) (Foto) (Video)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- Argentina difunde este jueves su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a marzo, después de que en febrero cayera un 2,6 % en comparación con el mes anterior. (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA URUGUAY - El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participa este jueves de un acto en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires en conmemoración del 50 aniversario del asesinato de dos dirigentes y dos militantes uruguayos durante la dictadura argentina (1976-1983). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami - EEUU PENA DE MUERTE - Florida lleva a cabo la ejecución de Richard Knight, de 47 años, condenado a muerte por el doble asesinato de una mujer y su hija de cuatro años en el año 2000 en el condado de Broward, lo que representa la octava ejecución del año en el estado (Texto) (Foto)

Los Ángeles (EEUU).- EEUU CINE. - El director noruego André Øvredal desmitifica el viaje por carretera en EE.UU. al explorar su lado más vulnerable y aterrador en 'Passenger': "Estás a merced de lo desconocido", dice a EFE el cineasta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TELEVISIÓN - El programa 'The Late Show with Stephen Colbert' emite su último episodio en la cadena CBS, tras la polémica desatada por las razones de su final, después de más de una década en antena marcada por la sátira política y las entrevistas a figuras destacadas de la cultura y la actualidad estadounidense. (Texto) (Vídeo)

Europa

Cannes (Francia) .- FESTIVAL CANNES.- El equipo de 'La bataille De Gaulle: l'âge de fer', encabezado por el realizador Antonin Baudry, conversa en una conferencia de prensa sobre este título estrenado fuera de competición en Cannes. (Texto) (Foto)

Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- El estadounidense Ira Sachs, que aspira a la Palma de Oro con 'The man I love', protagonizada por Rami Malek, conversa sobre la película en una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)(Video)

Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- La actriz británica Tilda Swinton protagoniza un encuentro con el público en el Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- Vampiros guatemaltecos irrumpen en Cannes de la mano del cortometraje 'Madrugada', de Sebastián Lojo, estrenado en la sección paralela de la Quincena de Cineastas. (Texto) (Foto)

Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- El Festival de Cannes desvela los premios de la sección Cinef de cortometrajes, con las obras de la española Aina Callejón y del brasileño Lucas Acher en competición.

Madrid/Bruselas.- ESPAÑA VENEZUELA.- LA ONG Refugiados Sin Fronteras presenta 10.000 firmas para que la Comisión Europea impida a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entrar en España para asistir a la Cumbre Iberoamericana de noviembre. (Texto)

París.- OCDE PIB.- La OCDE publica las estadísticas trimestrales del PIB para el conjunto de la organización y para los países del G7.

Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank publica el boletín económico de mayo, en el que analiza la situación económica de Alemania en la primavera.

París.- FRANCIA TURISMO.- Se publican las cifras de la ocupación de hoteles, cámpings y alojamientos colectivos turísticos en Francia en el primer trimestre.

Roma.- ITALIA ESCULTURA.- El escultor uruguayo Pablo Atchugarry regresó este martes a Roma tras diez años de ausencia con "Scolpire la luce" (Esculpir la luz), una imponente exposición antológica en la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (GNAMC) que reúne cincuenta y cinco piezas para recorrer sus últimos treinta años de trayectoria. Por Mariana López Alba (Texto) (Foto) (Vídeo)

Revigne (Suecia) .- SUECIA OTAN.- El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en vísperas de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los aliados en la ciudad sueca de Helsingborg. Ambos mantienen un encuentro bilateral y efectúan una visita conjunta a las instalaciones de la Agencia Sueca de Defensa Civil en Revinge. En la visita también participarán el ministro de Defensa, Pål Jonson, y el ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA ARQUITECTURA.- Inauguración del centro de arte Emerige, en la isla Seguin del Sena, con la presencia de sus arquitectos, los españoles Carme Pigem y Ramón Vilalta (galardonados en 2017 con el premio Pritzker).

La Haya.- CIJ HUELGA.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emite este jueves su opinión legal sobre si el derecho a la huelga está protegido por las normas internacionales del trabajo, en un caso histórico que enfrenta a gobiernos, sindicatos y empleadores sobre el alcance de la libertad sindical y la interpretación de un convenio clave de 1948. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- MÚSICA ROSALÍA.- La artista española Rosalía es reconocida como Compositora Internacional del Año en los premios Ivors, uno de los más prestigiosos del gremio de compositores a nivel global, en una ceremonia celebrada en Londres. (Texto)(Foto)(Video)

Berlín.- ALEMANIA EMPRESAS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la 7ª edición de los Premios Alemanes a las Empresas Emergentes.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Los alumnos de las escuelas ucranianas reciben ahora entrenamiento militar obligatorio de parte de instructores con experiencia de combate. Por Rostyslav Averchuk (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- AZERBAIYÁN FORO URBANO.- Azerbaiyán acoge del 17 al 22 de mayo el Foro Urbano Mundial (WUF), la conferencia global líder en el mundo sobre urbanización organizada por Naciones Unidas (Texto)

Limasol.- CHIPRE UE.- Reunión del Día Marítimo Europeo 2026, un punto de encuentro anual de la comunidad marítima europea.

Viena.- HUNGRÍA AUSTRIA.- El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, realiza su primera visita oficial a Austria y se reúne con el canciller federal austríaco, Christian Stocker. (Texto) (Foto)

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe sobre la financiación movilizada por los países desarrollados para el cambio climático para la que había fijado un objetivo de 100.000 millones de dólares anuales.

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Helsingborg.- OTAN EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en la ciudad sueca de Helsingborg para preparar la cumbre de líderes aliados que tendrá lugar en Ankara en julio, informó este martes en un comunicado la Alianza Atlántica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA AVIACIÓN.- El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia por el accidente en 2009 del vuelo entre Río de Janeiro y París en el que fallecieron 229 personas y en el que están acusados el fabricante aeronáutico Airbus y la aerolínea Air France. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- ÁFRICA CRECIMIENTO.- Rabat acoge la Conferencia Global de Crecimiento (GGC 2026, por sus siglas en inglés), que reúne a más de un centenar de ponentes de unos 50 país en un foro de alto nivel para analizar los desafíos de África en la economía global

Ifran (Marruecos).- MARRUECOS ASTRONOMÍA.- Celebración del festival nacional de astronomía, palenteología y ciencias de la tierra organizado por el Ministerio de Educación marroquí y la fundación marroquí Attarik. Universidad Akhawayn

Rabat.- MARRUECOS VIDEOJUEGO.- Nueva edición de la feria del videojuego en Marruecos "Morocco Gamingo Expo 2026".

África

13:00h.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- La agencia de salud de la Unión Africana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), da una rueda de prensa virtual sobre las emergencia sanitarias del continente con especial atención al brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Isiolo (Kenia).- KENIA CONTAMINACIÓN..- Un tribunal keniano celebra una audiencia sobre una demanda colectiva contra la multinacional petrolera y gasística británica BP, acusada de vertir residuos tóxicos durante décadas que contaminaron el agua potable en el norte de Kenia.

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