Stellantis lanza el mayor plan estratégico de su historia con inversión de 60.000 millones hasta 2030

El grupo de origen franco-italiano Stellantis ha presentado este jueves en Auburn Hills, en Michigan (Estados Unidos), el plan 'FaSTLAne', el proyecto de inversión más ambicioso de su historia con el pretende invertir unos 60.000 millones de euros en los próximos años.

De esta forma, el nuevo proyecto supera los 50.000 millones del anterior ('Dare Forward') con el que planeaban impulsar masivamente la electrificación en sus mercados.

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Así, Stellantis pretende impulsar el crecimiento, mejorar la rentabilidad y reforzar su posición en el mercado automovilístico global hasta 2030. Igualmente, la compañía ha explicado que este proyecto aprovechará la combinación de marcas históricas para tener una gestión más precisa de las mismas, fomentará la creación de alianzas estratégicas, así como una nueva optimización de sus fábricas.

Por otro lado, el grupo realiza un cambio de rumbo en su estructura de producción con un enfoque virado al mercado americano para beneficiarse de unos menores costes arancelarios por parte de la administración Trump (actualmente del 25% a los vehículos de procedencia europea).

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Así, la compañía dueña de RAM, Jeep, Chrysler o Dodge en Estados Unidos aumentará su producción en suelo americano en un 80% en los próximos años.

Todo ello tendrá su repercusión en Europa, donde Stellantis perderá en los próximos años un total de 800.000 vehículos fruto del cese de producción de la planta francesa de Poissy (Francia) que se reconvertirá a centro logístico.

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No obstante, las nuevas alianzas anunciadas en los últimos días con Leapmotor con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración también con Leapmotor, en la planta de Figueruelas (Zaragoza) de cara a 2028 permitirá aumentar un 20% la producción europea --pasando del 60% al 80%--, según ha informado la entidad.

Igualmente, la compañía anunció ayer nuevas colaboraciones con Dongfeng para la creación 'joint venture' con sede en Europa para la venta, distribución, fabricación, compra e ingeniería de los vehículos de nueva energía de la firma china así como con Jaguar Land Rover (JLR), con la que esperan aliar sinergias de colaboración en el desarrollo de productos y tecnología en los Estados Unidos.

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En Oriente Medio y África, el plan prevé la localización de los productos, impulsando la plena utilización de la capacidad productiva para 2030.

Mientras, en materia tecnológica Stellantis mantendrá hasta 2030 sus alianzas estratégicas destinadas a complementar las capacidades internas de sus vehículos en materias de inteligencia artificial, desarrollo de baterías eléctricas o sistemas de seguridad con colaboración con empresas como Applied Intuition, Qualcomm, Wayve, NVIDIA, Uber, Mistral AI y CATL, entre otras.

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60 NUEVOS VEHÍCULOS EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Del total de los 60.000 millones de euros previstos, aproximadamente el 60%, unos 36.000 millones de euros se destinarán a marcas y productos. Stellantis planea lanzar más de 60 nuevos vehículos antes de 2030 y realizar alrededor de 50 renovaciones importantes en modelos ya existentes.

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La estrategia contempla una fuerte apuesta por todas las tecnologías de movilidad desde el desarrollo de 29 vehículos eléctricos de batería (BEV), 24 híbridos (HEV), 15 híbridos enchufables (PHEV), modelos de autonomía extendida (REEV) y hasta 39 ejemplares bajo motorización de combustión interna.

El resto, 24.000 millones se enfocarán en inversiones para la configuración de nuevas plataformas globales, sistemas de propulsión y nuevas tecnologías, incluyendo desarrollos como STLA Brain, STLA SmartCockpit y STLA AutoDrive.

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REORGANIZACIÓN DE MARCAS

La dueña de Peugeot o Citroën en Europa también ha revelado cambios en la organización interna de las marcas para mejorar la eficiencia y evitar duplicidades de gasto. Las insignias de Jeep, Ram, Peugeot y Fiat se beneficiarán de cerca del 70% de las inversiones destinadas a marcas y productos, junto con Pro One (la unidad de negocio de vehículos comerciales de Stellantis), es decir unos 25.200 millones de euros.

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Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo estarán orientadas a mercados específicos y necesidades regionales. En cambio, DS y Lancia serán gestionadas bajo una estrategia enfocada en el segmento premium y de lujo.

La compañía planea fortalecer el futuro de Maserati, una marca de lujo puro con una trayectoria única entre sus clientes y una potente gama de modelos, incorporando dos nuevos vehículos del segmento E. Se presentará una hoja de ruta detallada en Módena en diciembre de 2026, según han detallado.

ELEVARÁ SUS INGRESOS UN 15% EN EUROPA DE CARA A 2030

La empresa también ha compartido sus previsiones financieras para de cara al año 2030, con objetivo un crecimiento de los ingresos del 15% y un margen operativo de entre el 3% y el 5% en la región de Europa.

Para lograr estos incrementos, Stellantis prevé reorientar la cartera de marcas, aportando una diferenciación aún mayor a las marcas y ampliando la cobertura con una ofensiva en el segmento C y la introducción del E-Car, una nueva generación de vehículos eléctricos urbanos elegantes y asequibles que se fabricarán en Europa, comenzando con la planta de la compañía en Pomigliano d'Arco, Italia.

Asimismo, buscará impulsar la competitividad de costos, a través de la nueva plataforma STLA One, e incrementar la utilización de la capacidad mediante el aumento del volumen de producción, la reconversión de las plantas y el uso compartido de la capacidad.

En Norteamérica, su mayor mercado, la empresa tiene como objetivo un crecimiento de los ingresos del 25% y un margen operativo de entre el 8% y el 10%, centrándose en ampliar la cobertura de mercado en un 50%, con 11 vehículos totalmente nuevos y un 35% más de volumen.

En Sudamérica, la compañía apunta a un crecimiento de los ingresos del 10% y un margen operativo de entre el 8% y el 10%, consolidando su liderazgo en Brasil y Argentina, lanzando una ofensiva de captación de clientes y creciendo en otros países de la región.

En Oriente Medio y África, la empresa prevé un crecimiento de los ingresos del 40% y un margen del 10% al 12%, impulsado por la localización de productos y el aumento de las importaciones procedentes de socios asiáticos.

Finalmente, en la región de Asia Pacífico, la empresa apunta a un margen operativo del 4% al 6%, aprovechando las alianzas estratégicas para permitir un crecimiento local con pocos activos y exportar productos para dar soporte a otras regiones.