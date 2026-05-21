RIU presenta en Argentina su estrategia de sostenibilidad tras alcanzar una inversión social de 18,4 millones

RIU Hotels & Resorts ha presentado en Buenos Aires su estrategia de sostenibilidad 'Proudly Committed', en un acto que marca el inicio de la promoción de sus compromisos ambientales y sociales en sus principales mercados emisores.

Durante el evento, la directora ejecutiva de la cadena, Naomi Riu, ha destacado que la inversión social de la compañía ha alcanzado casi los 20 millones de dólares (18,4 millones de euros) en los últimos seis años, priorizando la salud y la protección de la infancia.

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El encuentro, celebrado en el Cinépolis Recoleta de la capital argentina, ha reunido a más de 100 representantes de agencias de viajes, operadores, aerolíneas y medios especializados. La cita ha contado además con el respaldo institucional del embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui Laborde, y el consejero de Turismo de España, Felipe Formariz Pombo.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA INVERSIÓN SOCIAL.

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Naomi Riu ha subrayado la evolución del compromiso financiero de la hotelera, señalando que la partida destinada a inversión social ha pasado de 1,5 millones de dólares (1,38 millones de euros) en 2019 a casi 6 millones de dólares (5,52 millones de euros) previstos para el cierre de 2025.

"Apostar por RIU es también ayudar a que estas cifras se traduzcan en salud, protección y futuro para miles de niños y para los ecosistemas", ha afirmado la ejecutiva.

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Por su parte, la directora de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Catalina Alemany, ha desglosado los hitos de la estrategia 'Proudly Committed', articulada sobre tres pilares fundamentales: las personas, los destinos sostenibles y la transparencia.

El gerente de Ventas de RIU en LATAM, Fernando Turuzzi, ha reafirmado el liderazgo de Argentina en la región, mercado que representa el 60% de la facturación total de la cadena en Latinoamérica.

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En cuanto a la expansión y mejora de activos, Turuzzi ha avanzado novedades de calado para el mercado argentino. Entre ellas la inminente inauguración del Riu Palace Phuket, que supondrá el desembarco de la cadena en Tailandia, así como renovaciones integrales con la incorporación del servicio exclusivo Elite Club en destinos clave como Cancún (Riu Palace Peninsula), Playa del Carmen (Riu Palace Mexico), Jamaica y Aruba.

APOYO EN JAMAICA TRAS EL HURACÁN MELISSA.

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Durante la jornada, se ha puesto en valor la capacidad de respuesta de la compañía ante situaciones de crisis. Tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, donde RIU cuenta con siete hoteles y casi 4.000 empleados, la hotelera activó un programa de ayudas de 2 millones de dólares (1,84 millones de euros) para la recuperación de la comunidad y del equipo humano.

"Jamaica está de pie y más fuerte que nunca", ha señalado Turuzzi, recordando que este año la cadena celebra su 25º aniversario de presencia en el país caribeño.

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