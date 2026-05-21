Perú habilita siete lugares de votación en Oriente Medio para elecciones presidenciales

Lima, 20 may (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú habilitará siete locales de votación en seis países de Oriente Medio para que los peruanos residentes en esta zona puedan ejercer su derecho al sufragio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 7 de junio.

La Cancillería peruana anunció este miércoles en un comunicado que los peruanos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Catar podrán votar después de que decidiera suspender la primera vuelta del 12 de abril en dichos países por razones de seguridad.

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Para esta segunda vuelta electoral, la Cancillería ha cambiado 19 locales de votación fuera del país respecto al 12 de abril, por lo que en total se habilitarán 218 locales en el exterior, "buscando consolidar la tendencia al alza del voto peruano".

Los peruanos que residen en el extranjero pueden consultar el centro que les corresponde a través del portal web institucional 'Tu Voto Cruza Fronteras'.

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En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, invitó a través de un video difundido por el Gobierno a todos los peruanos en el exterior a participar en la segunda vuelta y les recordó la importancia de organizarse con tiempo, acudir al local de votación y seguir fortaleciendo la democracia desde cualquier parte del mundo.

La primera vuelta del 12 de abril consolidó un notable incremento de votantes entre la comunidad peruana en el exterior al registrar una participación ciudadana del 33,9 % (más de 411.000 votantes a nivel global), cifra que supera el 22,8 % alcanzado en los comicios generales de 2021.

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América, el continente que concentra la mayor cantidad de peruanos, subió su asistencia al 30,3 %, en Europa votaron un 41,7 % de los peruanos, en Asia hubo una participación del 23,9 % de la comunidad peruana, en África votó el 17,8 % del padrón electoral y en Oceanía tuvo una participación ciudadana del 33,2 %. EFE