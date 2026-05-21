La ESA prepara el eclipse del 12 de agosto: Retransmisión en directo, actividades divulgativas o recursos educativos

La Agencia Espacial Europea (ESA) organizará una serie de actividades en torno al eclipse del próximo 12 de agosto, combinando divulgación científica, participación ciudadana y recursos educativos.

Ese día, Europa vivirá un acontecimiento astronómico excepcional, cuando un eclipse solar total atraviese parte del continente y convierta a España en uno de los principales puntos de observación del fenómeno. El eclipse también será visible desde Groenlandia, Islandia y pequeñas zonas del noreste de Portugal, mientras que otras partes de Europa podrán ver un eclipse solar parcial .

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Durante un eclipse solar total, la Luna se sitúa directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. Se trata de un espectáculo excepcional, visible por última vez desde Europa continental en 2006.

Durante el próximo eclipse, España contará con la mayor zona de toda Europa, ofreciendo condiciones privilegiadas de observación a medida que el eclipse atraviese el país de oeste a este y continúe sobre las Islas Baleares. Este será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1905, y el primero de los tres eclipses solares visibles desde el país entre 2026 y 2028.

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Como experiencia compartida en toda Europa, el eclipse representa un momento único para que millones de personas presencian juntas este raro fenómeno natural. También ofrece la oportunidad de acercar al público de primera mano la investigación solar y espacial que se desarrolla actualmente en Europa, incluyendo misiones de la ESA que estudian el Sol y su interacción con la Tierra, como Solar Orbiter, Smile o Proba 3.

La profesora Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, ha explicado que un eclipse solar total "es uno de esos momentos excepcionales en los que millones de personas pueden mirar al cielo al mismo tiempo y sentir tanto asombro como curiosidad".

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"Es una experiencia compartida que nos conecta con el Universo y nos recuerda que el deseo de explorar y comprender es una de las grandes fortalezas de la humanidad. Las misiones científicas de la ESA han viajado al espacio profundo para investigar directamente la física del Sol y sus efectos sobre la Tierra. Momentos como este nos permiten acercar la ciencia y la tecnología espaciales a la sociedad, inspirar a las generaciones futuras y unir a personas de toda Europa a través de la emoción del descubrimiento", ha manifestado.

La ESA ofrecerá una retransmisión en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel, una instalación astronómica de primer nivel situada dentro de la franja de la totalidad del eclipse.

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La mesa reunirá a expertos para explicar la ciencia detrás del fenómeno y su relevancia más allá de la observación astronómica. La retransmisión estará disponible en inglés a través de la Web TV de la ESA y YouTube y estará presentada por la científica y divulgadora espacial Maggie Aderin.

OBSERVACIÓN PÚBLICA EN LEÓN

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Al mismo tiempo, la ESA está preparando un programa de observación pública en la ciudad de León, en colaboración con la Universidad de León y el Ayuntamiento. La iniciativa quiere acercar a la ciudadanía la ciencia detrás del eclipse.

El programa ofrecerá charlas divulgativas sobre ciencia solar y misiones espaciales a cargo de expertos de la ESA, además de actividades educativas y conexiones con la retransmisión en directo de la Agencia. Todo el programa se desarrollará en español.

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La ESA ha elaborado asimismo un kit educativo específico sobre el eclipse, disponible en inglés y español a través de las plataformas de la Agencia.

Los materiales están diseñados para docentes y profesionales de divulgación, con contenidos adaptados a diferentes niveles educativos.

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Incluyen explicaciones claras sobre el eclipse, recomendaciones para observarlo de una forma segura y recursos listos para usar que sirven de apoyo a las actividades con estudiantes y público en general. El dosier educativo se complementará en los próximos meses con una serie de artículos y vídeos divulgativos.