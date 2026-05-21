Isabelle Junot confiesa cómo está llevando su segunda maternidad

Isabelle Junot y Álvaro Falcó se convertían el pasado 14 de abril en padres de su segunda hija, una niña llamada Simona con la que han aumentado la familia coincidiendo con su cuarto aniversario de boda, y a punto de cumplirse tres años del nacimiento de su primogénita, Philippa. Retomando poco a poco la normalidad después de un mes centrada en su bebé, la hija del recordado Philippe Junot se ha sincerado en redes sociales sobre cómo está llevando la maternidad y si hay muchas diferencias entre ésta y la primera.

Como ha reconocido, no se puede quejar porque "tengo mucha ayuda. Entre la ayuda en casa, mi marido, las abuelas... Tengo mucha suerte de tener tanto apoyo". "Paso más tiempo con la pequeña cuando la grande está en la guardería toda la mañana. Luego por la tarde intento darle más atención y estar solo ella y yo. También le hago participar en todo. Es mi 'ayudante' con Simona", ha revelado sobre cómo se ha tomado su hija mayor la llegada de su hermanita, dejando entrever que por el momento no han hecho su aparición los temidos celos.

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Y aunque muy recuperada del parto, Isabelle ha reconocido "en el primer embarazo entrené fuerza, hacía pilates y caminaba, en este no entrené fuerza casi, solo caminaba. Aparte en el primero no tenía un 'toddler' que me quitaba el resto de mi energía así que tenía más tiempo libre. Básicamente escuché mi cuerpo ante todo en ambos embarazos".

Tras confesarse con sus seguidores, la marquesa de Cubas ha reaparecido en el preestreno del documental de Rafa Nadal, 'Rafa' y ha expresado ante las cámaras que por el momento no ha vuelto a hacer deporte porque "estoy saliendo de la cuarantena la verdad, pero quiero retomar sobre todo para encontrarme bien y con muchas ganas".

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Sin embargo, sí ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con la delgadez y no ha dudado en lanzar un mensaje ante el debate abierto por la presión que sufren actrices como Demi Moore por estar siempre perfectas: "Creo que no hay que comentar el cuerpo de la mujer, que nunca se sabe lo que hay detrás realmente. Qué es lo menos importante de la mujer".

Sobre su maternidad, Isabelle nos ha contado con una gran sonrisa que "estoy con dos, feliz, encantada y bien, muy bien. La conciliación se nota, se nota mucho, pero es un sueño también y con Álvaro hago equipo siempre, totalmente".

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También con Philippa, ya que como ha revelado orgullosa "es muy consciente, muy, muy" de que es hermana mayor a pesar de que todavía no ha cumplido tres años, y "disfruta muchísimo" de la pequeña Simona, a la que cuida como si fuese su segunda mamá.