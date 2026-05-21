British Telecom cierra su año fiscal con beneficios de 1.246 millones (+2%) y eleva un 2% el dividendo

British Telecom (BT) cerró su año fiscal 2026, finalizado el 31 de marzo, con unos beneficios de 1.077 millones de libras esterlinas (1.246 millones de euros), lo que supone un 2% más que los 1.054 millones de libras esterlinas (1.220 millones de euros) del ejercicio anterior, según las cuentas presentadas este jueves por la compañía, que ha elevado en un 2% la cuantía del dividendo a repartir entre sus accionistas.

Los ingresos se situaron en 19.654 millones de libras esterlinas (22.745 millones de euros), un 3% menos que los 20.358 millones de libras esterlinas (23.569 millones de euros) del curso previo. La compañía ha achacado esa reducción de los ingresos a una caída de las ventas internacionales y de terminales en el Reino Unido.

PUBLICIDAD

En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de BT se situó en 8.230 millones de libras esterlinas (9.524 millones de euros), es decir, un 0,3% más que los 8.209 millones de libras esterlinas (9.500 millones de euros) del ejercicio anterior.

La deuda neta de la compañía terminó el ejercicio en 19.966 millones de libras esterlinas (23.105 millones de euros), un 1% más que los 19.816 millones de libras esterlinas (22.931 millones de euros) registrados 12 meses antes.

PUBLICIDAD

"Hemos cumplido con nuestras previsiones financieras y estamos avanzando en nuestra transformación más allá de lo previsto, superando las dificultades y compitiendo con éxito. Hoy anunciamos un aumento del dividendo anual a 8,32 peniques (0,096 euros) por acción y una política de dividendos actualizada, y reiteramos nuestras previsiones de crecimiento sostenido, incluyendo un punto de inflexión del flujo de caja hasta aproximadamente 2.000 millones de libras esterlinas (2.314 millones de euros) en el ejercicio fiscal 2027 y hasta aproximadamente 3.000 millones de libras esterlinas (3.472 millones de euros) para finales de la década", ha explicado la directora ejecutiva de BT, Allison Kirkby.

EL DIVIDENDO CRECE UN 2%

PUBLICIDAD

La compañía repartirá un dividendo final de 5,87 peniques por acción (0,068 euros), un 2% más que los 5,76 peniques (0,076 euros) anteriores, con lo que el dividendo anual total ascenderá a 8,32 peniques (0,096 euros).

Además, ha actualizado su política de dividendos para elevar el pago anual en un porcentaje de un dígito bajo a medio desde el ejercicio fiscal 2027 y hasta alcanzar indicadores coherentes con una calificación crediticia 'BBB+'. A partir de entonces, el flujo de caja residual se destinará a mayores distribuciones entre los accionistas.

PUBLICIDAD

De cara al ejercicio fiscal 2027, la compañía prevé unos ingresos ajustados de entre 19.000 y 19.500 millones de libras esterlinas (21.987 y 22.565 millones de euros) y un Ebitda ajustado de entre 8.200 y 8.300 millones de libras esterlinas (9.490 y 9.606 millones de euros).

También estima unos gastos de capital, excluido el espectro, de alrededor de 4.300 millones de libras esterlinas (4.976 millones de euros) y un flujo de caja libre normalizado de aproximadamente 2.000 millones de libras esterlinas (2.315 millones de euros).

PUBLICIDAD

PREVISIONES A MEDIO PLAZO

Respecto a las previsiones a medio plazo, la compañía prevé un crecimiento sostenido de los ingresos ajustados y de las ventas ajustadas por servicios en el Reino Unido, así como un aumento sostenido del Ebitda ajustado, por encima del de la facturación por servicios en ese mercado, apoyado en la transformación de costes.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha anticipado una reducción de los gastos de capital, excluido el espectro, de más de 1.000 millones de libras esterlinas (1.157 millones de euros) respecto al nivel del ejercicio fiscal 2026, y un flujo de caja libre normalizado de alrededor de 3.000 millones de libras esterlinas (3.472 millones de euros) al final de la década.