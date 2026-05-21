2-2. San Lorenzo saca valioso empate en su visita al Santos y se aisla como líder

Río de Janeiro, 20 may (EFE).- San Lorenzo, con goles de Rodrigo Auzmendi y Mathias De Ritis, logró este miércoles un valioso empate 2-2 en su visita al Santos, que desperdició una ventaja de dos goles, y se aisló en el primer lugar del grupo D de la Copa Sudamericana a falta de la sexta y última jornada de esta fase.

El conjunto argentino llegó a los 7 puntos, con uno de ventaja sobre el Deportivo Cuenca (6), dos sobre el Deportivo Recoleta (5) y tres por encima del Santos (4), por lo que solamente necesita de un triunfo en la fecha de cierre, el próximo martes, para quedarse con el único cupo directo a octavos de final.

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San Lorenzo recibirá al Deportivo Recoleta y Santos, al Deportivo Cuenca.

Santos, último en la clasificación y amenazado con la eliminación prematura, se quedó sin condiciones de desplazar al San Lorenzo del liderato, pero una victoria en la última jornada puede dejarlo en condiciones de avanzar a la repesca para intentar un cupo en octavos.

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Sin la estrella Neymar, al que le diagnosticaron una nueva lesión dos días después de ser convocado para la selección brasileña que disputará el Mundial 2026, el club brasileño abrió una ventaja de dos goles en el primer tiempo con anotaciones de Gabriel Bontempo y Gabriel 'Gabigol' Barbosa.

Pero el conjunto argentino reaccionó en la segunda mitad y garantizó un empate con sabor a victoria.

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El partido en el estadio Vila Belmiro fue asistido en las tribunas por Neymar, que es tratado por un edema en la pantorrilla derecha, pero los médicos consideran que estará en buenas condiciones la próxima semana, cuando se concentra con la selección brasileña que disputará el Mundial.

Santos se puso en ventaja con un gol relámpago, en el primer minuto del partido, cuando Gabriel Bontempo consiguió rematar una asistencia de Gabigol tras un contragolpe lanzado por el boliviano Miguel Terceros.

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El conjunto brasileño tuvo el control en la mayor parte del primer tiempo ante un equipo argentino con dificultades de crear y salir de su área, pero peligroso en los contragolpes y en las finalizaciones desde fuera del área.

San Lorenzo intentó una reacción en los últimos minutos de la primera parte y estuvo cerca de empatar con Rodrigo Auzmendi, Mathias De Ritis y Carlos Manuel Insaurralde, que fallaron en las finalizaciones.

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Precisamente cuando los argentinos más presionaban, Gabigol aumentó el marcador en el minuto 46 al cobrar una falta desde fuera del área que engañó al portero Orlando Gill tras ser desviada por la barrera.

San Lorenzo salió mejor en el segundo tiempo y dispuesto a empatar un partido ante un Santos que prefirió defenderse y congestionó el centro de la cancha.

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La reacción del conjunto argentino liderada por Nicolás Tripichio y Alexis Cuello comenzó a tener frutos en el minuto 72 cuando De Ritis remató con la cabeza dentro del área un lanzamiento desde la punta derecha de Tripichio y consiguió el 2-1.

En el minuto 84 fue la vez de Auzmendi, dentro del área y tras una asistencia de Gulli, para conseguir el empate y dejar al San Lorenzo como líder. EFE

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