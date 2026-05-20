Ya disponible el cifrado de extremo a extremo para llamadas de voz y vídeo en Discord

Discord ha activado oficialmente el cifrado de extremo a extremo (E2EE por sus siglas en inglés) para llamadas de voz y vídeo para todos los usuarios a nivel global, de manera que permite la comunicación de forma privada con el protocolo DAVE independientemente de la plataforma desde donde se realice la llamada.

La encriptación E2EE es un sistema que protege el contenido de una comunicación, de manera que solo el emisor y los usuarios que reciben un mensaje pueden verlo o escucharlo. Los terceros o la propia 'app', en cambio, no pueden acceder a él.

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En este sentido, tras experimentar con nuevos protocolos y tecnologías de cifrado, la compañía anunció la implementación del cifrado E2EE de la mano del protocolo DAVE (por Discord's Audio & Video End-to-End Encryption) en septiembre de 2024, un protocolo de cifrado abierto y auditado de extremo a extremo para audio y vídeo.

En ese momento, Discord indicó que había comenzado a migrar llamadas tanto en escritorio como en la versión para 'smartphones' para adoptar este protocolo y, más tarde, extendió DAVE a los navegadores web y consolas de juegos, entre otras plataformas.

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Discord ha anunciado que ya ha completado dicha migración y que, ahora, el cifrado de extremo a extremo es un estándar para todas las llamadas de voz y vídeo en cualquier versión de la plataforma, como ha compartido en un comunicado en su blog.

Por tanto, los usuarios que lleven a cabo llamadas de voz y vídeo, ya sea por mensajes directos, grupos directos, canales de voz o retransmisiones de Go Live, podrán conversar con la seguridad de que nadie más está escuchando la llamada en cuestión, ni siquiera Discord.

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No obstante, para completar esta migración, la compañía ha matizado que requiere que todos los clientes apoyen DAVE antes de unirse a una llamada, mientras terminan de eliminar el código cliente que soporta el respaldo de llamadas no cifradas. "Una vez hecho esto, no será posible recurrir a conexiones sin cifrar", ha aclarado la plataforma.

Siguiendo esta línea, la tecnológica ha asegurado que la calidad y el rendimiento de las llamadas no se verán comprometidos por este nuevo protocolo de cifrado. "El E2EE ocurre de forma transparente. La experiencia no ha cambiado, la protección sí", ha apostillado.

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Asimismo, cabe destacar que el protocolo DAVE no se aplica para los canales Stage, ya que está diseñado para proteger las conversaciones personales y los canales Stage "no están diseñados para eso" si no para audiencias más amplias como eventos en directo o asambleas comunitarias.

Con todo, la compañía ha subrayado el reto que ha supuesto implementar este protocolo que tiene la capacidad de proteger llamadas tanto desde un portátil en un extremo como un 'smartphone', navegador o consola en el otro extremo.

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"Construir un protocolo E2EE que funcione perfectamente sobre todas esas superficies simultáneamente es, que yo sepa, diferente a cualquier otra cosa que se haya implementado. DAVE es probablemente una de las implementaciones de voz y vídeo E2EE más diversas en plataformas en internet", ha sentenciado el vicepresidente de tecnología central, Mark Smith.