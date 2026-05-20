Pezeshkian afirma que "todas las opciones siguen abiertas" tras recibir al ministro del Interior de Pakistán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha defendido que "todas las opciones siguen abiertas" para poner fin al conflicto desatado con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra su país a finales de febrero, tras recibir este miércoles en Teherán al primer ministro paquistaní, Mohsen Naqvi, en medio de los esfuerzos de mediación de Islamabad.

"Irán ha cumplido sistemáticamente sus compromisos y ha explorado todas las vías posibles para evitar la guerra; por nuestra parte, todas las opciones siguen abiertas", ha manifestado el mandatario en un mensaje en sus redes sociales.

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Pezeshkian ha recordado a la Administración Trump que "obligar a Irán a rendirse mediante la coacción no es más que una ilusión" y ha defendido en la misma publicación que "el respeto mutuo en la diplomacia es mucho más sensato, seguro y sostenible que la guerra".

Sus declaraciones llegan poco después de haber recibido en la capital iraní al ministro del Interior de Pakistán, con quien ha abordado el estado de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington y a quien ha agradecido el "apoyo y los esfuerzos del Gobierno paquistaní en favor de la estabilidad y la seguridad" en la región.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baqaei, ha confirmado en declaraciones a la cadena estatal IRIB que las autoridades iraníes están estudiando la última propuesta de Estados Unidos. "Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la presencia de Naqvi en Teherá facilita "el intercambio de mensajes" con Estados Unidos y "esclarecer los textos enviados entre las partes".

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Por otra parte, ha respondido al presidente Donald Trump afirmando que hablar de "ultimátums y plazos límite" contra el país asiático es "ridículo", después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado en reiteradas ocasiones con retomar los ataques contra territorio iraní si Teherán no acepta sus exigencias.

La tensión sigue aumentando a pesar de que Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo. Las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, la capital paquistaní, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

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El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación paquistaní.