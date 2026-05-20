Muere un pescador palestino cuando faenaba en Gaza por disparos de la Armada israelí

Gaza, 20 may (EFE).- Un pescador palestino murió este miércoles cuando faenaba en las costas de la ciudad de Gaza (norte), abatido por disparos de botes militares israelíes, informó la morgue del Hospital Shifa de la capital gazatí.

El fallecido fue identificado como Mohammed Shamlaj. Según fuentes de la morgue del Shifa, los navíos de la Armada israelí dispararon contra las embarcaciones que estaban pescando en la zona de la costa de Sheij Ajlin, al suroeste de la ciudad de Gaza.

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Como parte de su ofensiva contra la Franja de Gaza, Israel prohíbe a la población entrar en el mar (y amenaza con abrir fuego en caso de hacerlo), a pesar de que la mayoría está desplazada en zonas próximas a la costa, en tiendas de campaña mal ventiladas y a las puertas de la subida de temperaturas por el verano.

En la práctica, las tropas no suelen abrir fuego contra bañistas, pero sí son habituales los tiroteos contra los pescadores que se adentran más en el mar.

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Al menos 67 pescadores han muerto a manos de las tropas israelíes cuando faenaban, mientras que un total de 230 trabajadores del sector han muerto desde octubre 2023, según el recuento del Sindicato de Pescadores Palestinos hasta principios de este 2026 (por lo que no incluye aún el caso de Shamlaj, entre otros).

Los datos de esta organización, recogidos por la ONG israelí Gisha, reflejan que sólo unos 500 de los más de 5.000 pescadores que trabajaban en Gaza antes de la ofensiva israelí faenan ahora.

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"En Gaza, pescar es un modo de vida, pero desde el estallido de la guerra hace más de dos años, el sector de la pesca en Gaza ha quedado casi completamente diezmado", señala el informe de Gisha al respecto.

Más de 880 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza durante el alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, mientras que la cifra roza los 72.800 muertos al remontarse al comienzo de la ofensiva en 2023.EFE

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