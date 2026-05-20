La cifra de muertos en más de dos meses de ataques israelíes en el Líbano sube a 3.073

El Cairo, 20 may (EFE).- La cifra de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano iniciada hace más de dos meses en el marco de la guerra en Irán subió a 3.073, mientras que el número de heridos aumentó a 9.362, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, aseguró en un escueto comunicado, reproducido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que el "balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 20 de mayo ha llegado a 3.073 mártires y 9.362 heridos".

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El balance del día anterior era de 3.042 muertos y 9.301 heridos.

Más de 400 de estos fallecimientos se registraron tras la implementación de un cese de hostilidades a mediados de abril, ya que el sur del país mediterráneo sigue siendo objetivo de bombardeos diarios, ataques de artillería y detonaciones controladas de viviendas.

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Esta jornada estuvo nuevamente marcada por intensos ataques israelíes en distintas zonas del sur del Líbano, donde murieron al menos siete personas en dos acciones contra las localidades de Doueir y Tebnine.

Asimismo, el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó a lo largo de la jornada varios ataques contra posiciones de Israel, que ocupa una amplia zona en el sur del Líbano.

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El pasado viernes, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas.