Bezos defiende eliminar el impuesto sobre la renta para la población con menores ingresos

Nueva York, 20 may (EFE).- El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, el cuarto hombre más rico del mundo según Forbes, defendió este miércoles eliminar el impuesto federal sobre la renta para la población con menores ingresos.

En una entrevista con CNBC, Bezos subrayó que, mientras el 1 % más rico de los contribuyentes paga alrededor del 40 % de toda la recaudación fiscal, la mitad con menores ingresos paga el 3 %.

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"No creo que deba ser el 3 %. Creo que debería ser cero", apostó el empresario en el programa 'Squawk Box' de CNBC, donde fue entrevistado por el periodista Andrew Ross Sorkin.

El centro de investigación Tax Foundation estima que la mitad inferior de los contribuyentes recibió en 2023 un ingreso bruto ajustado de 54.000 dólares, mientras que el 1 % más rico ganó al menos 676.000 dólares ese mismo año.

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De acuerdo con la revista Forbes, Bezos acumula una riqueza de unos 270.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto hombre más rico del mundo, solo superado por Elon Musk, el exCEO de Google Larry Page, y el empresario Serguéi Brin, cofundador de Google.

En la entrevista con CNBC, Bezos puso como ejemplo a un enfermero de Queens que gana 75.000 dólares el año, y reiteró que "no deberíamos pedirle que envíe dinero a Washington": "Deberían darle una disculpa. Realmente no tiene sentido".

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Legisladores y otros políticos demócratas han presentado en los últimos meses propuestas para aumentar los impuestos a la población más rica.

Es el caso de Cory Booker, senador demócrata por Nueva Jersey, que en marzo presentó un texto legislativo que propone que los primeros 75.000 dólares de ingresos de los hogares queden exentos del impuesto federal sobre la renta.

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Por su parte, una de las propuestas estrella del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su campaña electoral, fue la de subir los impuestos a la población más rica y las grandes empresas, algo a lo que se opone la gobernadora del estado, Kathy Hochul. EFE