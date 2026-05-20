Atlas amplía su red de distribución para aerolíneas de bajo coste tras alcanzar una alianza con Wizz Air

La plataforma tecnológica Atlas ha anunciado una ampliación estratégica de la cobertura de su API (interfaz de programación de aplicaciones) para aerolíneas de bajo coste mediante una alianza de distribución directa con Wizz Air.

Este acuerdo permite a los distribuidores de viajes, entre los que se incluyen agencias online, gestoras de viajes corporativos y plataformas de metabúsqueda, obtener un acceso directo y escalable al inventario de una de las mayores compañías de ultra bajo coste de Europa.

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A través de esta integración, los socios de Atlas podrán acceder a la red completa de Wizz Air, que abarca 185 destinos en 45 países.

Esta expansión refuerza significativamente la presencia de la tecnológica en regiones clave como Europa Central y Oriental, Oriente Medio y el norte de África, proporcionando a los agentes de viajes una herramienta optimizada para la venta minorista de servicios aéreos en mercados de alta demanda.

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La conexión API directa no solo permite la reserva de vuelos, sino que incorpora desde su lanzamiento servicios complementarios esenciales como la selección de asientos en tiempo real, la gestión de equipaje y el embarque prioritario.

Según la compañía, disponer de estos servicios en una única interfaz ayuda a los vendedores de viajes a mejorar sus oportunidades de conversión y a ofrecer una mayor flexibilidad y personalización a los clientes finales.

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Para Wizz Air, esta colaboración abre nuevas vías de distribución preservando el control y la calidad del servicio que definen su visión comercial.