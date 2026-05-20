Administración y empresas seguirán trabajando para hacer de Asturias la puerta de entrada logística de México a España

Trabajar para que Asturias pueda ser región de entrada, no a tanto a España como a Europa, por parte del México por la vía principalmente logística es una de las principales tareas en las que seguir avanzando, según se ha puesto de manifiesto este miércoles en la reunión de balance de la misión comercial a México celebrada en abril.

Un encuentro de trabajo que ha estado presidido por el presidente Adrián Barbón y en el que tanto la administración asturiana como los empresarios han destacado que la misión ha abierto "muchísimas relaciones que paso a paso irán fructificando".

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Una de ellas es esa posibilidad de convertir a los puertos asturianos en vía de entrada a todo el país y al continente, por lo que ya se trabaja en la posibilidad de establecer una línea transoceánica de contenedores entre el puerto mexicano de Veracruz y el puerto de Gijón o Avilés, para lo que ya se han iniciado las conversaciones.

Pero además el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también ha resaltado que en lo que se está trabajando es en el lanzamiento de Asturias como una región industrial y como una región con muchísimas posibilidades de inversión y sobre todo de inversión bidireccional.

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"Las empresas mexicanas se sorprendieron de la cantidad de cuestiones en las que se puede invertir en Asturias. Por tanto creo que es un trabajo no sólo de una misión, pero que también es importante hacerla porque las relaciones comerciales se basan en una cosa, que es la confianza y la confianza no es algo que se construye en una semana ni en un mes algo que trabajar igual", dijo Borja Sánchez en declaraciones a los medios tras la reunión.

En la misma línea, la presidenta de los empresarios asturianos (FADE), María Calvo ha indicado que esta misión comercial ha sido muy positiva ya que por una parte contribuye a la atracción de inversiones y a que se conozca la "Asturias real, los sectores económicos y la actividad que existe en Asturias".

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"Es cierto que México tiene un vínculo con Asturias, pero quizá más es un plano de ocio y es necesario ese conocimiento empresarial y de lo que hacemos en esta región y creo que lo hemos logrado transmitir para traer inversiones y luego por otra parte, también es muy importante para las empresas asturianas que se les acompañe por la parte institucional por el Gobierno de Asturias para abrir puertas o consolidar lazos. Yo creo que para las empresas asturianas es un respaldo y les da mucha confianza", dijo Calvo.

Calvo ha indicado que el empresariado asturiano considera que ahora lo importante será el seguimiento de todos estos contactos establecidos. Ha incidido en que muchos de estos empresarios visitarán Asturias en verano y por lo tanto habrá ocasión de llevar a cabo ese seguimiento.

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"Vamos entre el mes de julio primeros de agosto, pues hacer otra reunión con contenido económico con los empresarios mexicanos que estén aquí y ya intentar aterrizar todas estas cuestiones abordadas", manifestó Calvo.