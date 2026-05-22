El Supremo español rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes

Madrid, 22 may (EFE).- El Tribunal Supremo de España rechazó este viernes paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y el partido de extrema derecha Vox, entre otros demandantes.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal tomó esta decisión después de celebrar hoy mismo cinco vistas en las que escuchó los argumentos del Ejecutivo y los cinco solicitantes (el Gobierno regional madrileño, Vox y tres organizaciones de corte conservador, que habían pedido paralizar el programa.

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Este real decreto español para la regularización masiva entró en vigor el 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 inmigrantes que hayan residido en el país al menos cinco meses antes del pasado 1 de enero.

Hasta el jueves, el Ejecutivo español había recibido 549.596 solicitudes, de las que 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España. EFE

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