El k-pop del surcoreano Stray Kids llegará por primera vez a Colombia el 9 de septiembre

Bogotá, 22 may (EFE).- El grupo surcoreano de k-pop Stray Kids llegará por primera vez a Bogotá el próximo 9 de septiembre para presentar su gira especial 'STRAYCITY', con la que también visitará Buenos Aires (Argentina) y Ciudad de México (México), anunció este viernes la agrupación.

'STRAYCITY' contará con una propuesta que, según sus organizadores, busca ofrecer una experiencia "inmersiva y de alta energía" para sus seguidores y fanáticos, conocidos como 'Stay'.

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Stray Kids es una banda masculina formada por ocho miembros y que nació en 2017 a través del reality show 'Stray Kids', que dio nombre a la agrupación. En septiembre de 2022 recibieron el título de "Líderes del K-pop" por la revista Billboard y en 2023 fueron incluidos en la lista de líderes de la revista Time.

En Bogotá, su espectáculo se realizará en el recinto Vive Claro y contará con la participación de los artistas invitados NEXZ, Bad Milk y Kei Linch.

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La gira también tendrá presentaciones en Buenos Aires el 14 de septiembre y Ciudad de México el 25 del mismo mes, con un cartel de artistas invitados que variará en cada ciudad e incluirá nombres como K4OS, Cocho, Andrés Obregón y RENEE.

Los organizadores explicaron que 'STRAYCITY' está concebido como "un espacio compartido de música, energía y expresión personal", con el que buscan ofrecer a los seguidores una nueva manera de vivir los conciertos de la banda.

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Las nuevas fechas se suman a la participación ya anunciada de Stray Kids en el festival Rock in Rio, en el que el grupo será el primer acto de k-pop en encabezar el evento, el próximo 11 de septiembre. Además, la banda liderará el cartel del The Governors Ball Music Festival el 6 de junio en Nueva York.

El grupo viene de concluir su gira mundial 'dominATE', con 56 conciertos en 35 regiones, y de consolidar varios récords en la lista Billboard 200 con su más reciente proyecto, 'SKZ IT TAPE: DO IT', lanzado en noviembre de 2025. EFE

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