Trump obtiene protección frente a una investigación fiscal sobre su familia y empresas

Washington, 19 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo este martes un acuerdo gubernamental que prohíbe al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingles), realizar auditorias o investigaciones relacionadas a las conductas pasadas de la familia y empresas del republicano.

El acuerdo, divulgado por el Departamento de Justicia y firmado por el fiscal general interino, Todd Blanche, establece que el IRS quedará "prohibido y vetado para siempre" para reclamar las conductas de la familia Trump, ocurridas antes de este martes.

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La disposición forma parte de un arreglo extrajudicial más amplio alcanzado entre la Administración y el mandatario republicano para resolver demandas presentadas por Trump y sus hijos contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

De acuerdo con el documento consultado por EFE, se contempla la creación de un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a víctimas de una supuesta "militarización" del sistema judicial estadounidense.

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A principios de 2026, Trump demandó al IRS, junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, por la filtración de sus declaraciones de impuestos a medios de comunicación.

La demanda surgió a raíz de la divulgación en 2020 y 2021 de registros fiscales confidenciales obtenidos por medios como The New York Times y ProPublica, que publicaron reportajes sobre los bajos pagos de impuestos de Trump y las finanzas de multimillonarios estadounidenses.

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Entre los documentos fiscales filtrados por ProPublica, se encontraba que Trump solo había pagado 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016 2017.

Además, fue divulgado que el republicano no pagó impuestos federales en 11 de los 18 años revisados debido a grandes pérdidas declaradas en sus negocios.

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