Agencias

The Home Depot recortó un 4,2% el beneficio en el primer trimestre

Guardar
Imagen BMZXJETNHNASDGSCFHTK6VLP4A

La cadena estadounidense de tiendas de bricolaje The Home Depot registró un beneficio neto de 3.289 millones de dólares (2.826 millones de euros) al cierre del primer trimestre de su año fiscal, que concluyó el pasado 3 de mayo, lo que representa una caída del 4,2% en comparación con el mismo periodo del anterior año fiscal.

Según las cuentas publicadas este martes por la firma de Atlanta, las ventas netas alcanzaron los 41.765 millones de dólares (35.882 millones de euros), un 4,8% más que un año antes, aunque las ventas comparables solo avanzaron un 0,6%.

PUBLICIDAD

"Los resultados del primer trimestre estuvieron en línea con nuestras expectativas", declaró Ted Decker, presidente y consejero delegado de The Home Depot, señalando que la demanda subyacente fue "relativamente similar" a la observada el ejercicio anterior, a pesar de la mayor incertidumbre del consumidor y la presión sobre la asequibilidad de la vivienda.

De cara al ejercicio en curso, la empresa ha confirmado sus expectativas de crecimiento de las ventas de aproximadamente entre el 2,5% y el 4,5%, así como un aumento comparable entre plano y el 2%. De su lado, el crecimiento de las ganancias por acción diluidas oscilará entre la estabilidad y el 4% respecto de los 14,23 dólares del año fiscal 2025.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ministro radical israelí Smotrich dice que la Fiscalía de la CPI ha pedido su arresto

Infobae

Cientos se suman en Japón a una nueva protesta contra la guerra frente al Parlamento

Infobae

Nueva Delhi recurre a carpas climatizadas para combatir su día más caluroso con 45 grados

Infobae

Putin y Xi abordarán en su reunión "todas las crisis clave" del mundo, según Moscú

Infobae

Concluye con diez muertos la búsqueda tras la caída de una camioneta a un río en China

Infobae