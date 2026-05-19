Sánchez pide defender el buen nombre de Zapatero y admite un momento duro para su partido

Madrid, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este martes defender el "buen nombre" de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido imputado por supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, y reconoció que su partido, el socialista PSOE, atraviesa "momentos duros".

Zapatero, miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Gobierno del país de 2004 a 2011, fue imputado por un juez de la Audiencia Nacional al considerarlo el presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", y le atribuye el haber cobrado supuestas comisiones de hasta medio millón de euros.

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En un mensaje dirigido a los miembros de la Ejecutiva del PSOE, al que tuvo acceso EFE, Sánchez reconoció que son "momentos duros" y que "con todo, hoy más que nunca" los socialistas deben reafirmarse en su tarea "de seguir luchando por hacer avanzar" el país.

Y también les animó a seguir luchando por defender el "buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista".

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En la misma línea se había pronunciado antes la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, quien confió en que se "haga justicia" y dijo que el Gobierno ha acogido la noticia de la imputación de Zapatero "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia".

Recordó, asimismo, que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización "ultra, Manos Limpias".

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Mientras, desde la oposición del Partido Popular (derecha) ven la imputación de "extrema gravedad", por lo que han exigido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez para que dé explicaciones.

Zapatero fue imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra y ha sido citado a declarar ante el juez el próximo 2 de junio.

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En su día, un juzgado de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin embargo, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.

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Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno en España es imputado por la justicia.