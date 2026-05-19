Plus Partners supera los 45 millones de euros en su primer vehículo y completa seis inversiones en un año

El fondo de 'venture capital' Plus Partners ha superado los 45 millones de euros en su primer vehículo y se acerca a su 'hard cap' (límite) de 50 millones.

El fondo ha completado sus primeras seis inversiones tras recibir hace un año la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informó la compañía en un comunicado. En concreto, la compañía ha invertido en Orbio, Uptail y Punto Health, entre otros.

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Entre los inversores se encuentran referentes del ecosistema tecnológico, como Verónica Pascual (Asti), Javier de la Torre (Carto) o Philippe Gelis (Kantox), así como 'family offices'.

A este respaldo privado se suma el del Institut Català de Finances (ICF) y el de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.

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Este fondo se enfoca en áreas críticas en las primeras etapas, en talento, desarrollo comercial con conexiones a potenciales clientes para las empresas invertidas y apoyo en nuevas rondas de financiación, con un enfoque ligado a la adopción de inteligencia artificial.