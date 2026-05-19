Mapfre recicló 3.695 toneladas de residuos y recuperó piezas de más de 1.800 vehículos siniestrados en 2025

Mapfre gestionó un total de 3.695 toneladas de residuos, el 92% de todos los desechos generados por el Grupo, gracias a acciones de reciclaje, reutilización, compostaje y valorización energética llevados a cabo en 2025, como ha dado a conocer la entidad en el marco del Día Mundial del Reciclaje.

En este sentido, la compañía destaca la actividad de Cesvimap, el centro de I+D de Mapfre, que en 2025 recuperó, a través de su Centro Autorizado de Tratamiento CESVIrecambios, un total de 742 toneladas de piezas tras el tratamiento y descontaminación de 1.839 vehículos siniestrados en España, un 9,8% más con respecto a la recuperación realizada en 2024.

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Desde su creación, en 2004, Cesvirecambios ha tratado más de 54.000 vehículos y ha permitido la gestión sostenible de los vehículos dados de baja al reutilizar materiales como plástico, aluminio, chapa y vidrio, a los que ha dado una segunda vida. También aprovecha las baterías de vehículos eléctricos que han sufrido un siniestro total para crear sistemas de almacenamiento de energía (battery packs), donde guarda parte de la energía generada por sus plantas fotovoltaicas de autoconsumo, que en 2025 produjeron 142,67 MWh, un 3,2% más que en 2024.

Además, la compañía ha impulsado que 675 talleres obtengan la certificación 'Move2Green', reconociendo así su desempeño con relación al uso eficiente del agua y la energía, la reducción de emisiones, la correcta gestión de los residuos y su interés por seguir mejorando su desempeño en sostenibilidad.

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En España, también destaca la renovación de los equipos informáticos, lo que ha supuesto gestionar más de 32 toneladas de residuos, que en 2025 se ha realizado principalmente mediante la donación de dichos equipos a empleados y entidades sin ánimo de lucro.

Con estas donaciones, la entidad señala que ha reducido la generación de residuos un 47% y el resto de residuos (53%) se han enviado a gestores de proximidad para minimizar el impacto ambiental. Con estas iniciativas, la compañía subraya que ha evitado la emisión de un total 224 toneladas CO2 eq que no han llegado a la atmósfera y ha ahorrado 90.452 m3 de consumo de agua.

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En 2026, Mapfre avanza que seguirá impulsando el proyecto 'Residuo Cero', cuyo objetivo es contribuir a reducir al mínimo posible la generación de residuos, incrementar el reciclaje y mejorar la trazabilidad, es decir, saber con precisión qué residuos genera, en qué cantidad, dónde se producen y qué ocurre con ellos desde que se generan hasta su tratamiento final.

El proyecto funciona ya en un total de nueve edificios corporativos, entre ellos en España, Brasil, México y Puerto Rico, y este año se implantará también en Portugal.

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