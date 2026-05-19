La Justicia de Honduras declara culpable a un estadounidense del asesinato de tres mujeres

Tegucigalpa, 19 may (EFE).- La justicia de Honduras declaró este martes culpable al estadounidense Gilbert Reyes por el asesinato de tres mujeres en enero de 2024 en la isla de Roatán, en el Caribe del país, y programó para el próximo 2 de junio la audiencia en la que anunciará la pena de cárcel, informó una fuente judicial.

El Tribunal de Sentencia de Roatán notificó el fallo condenatorio por el delito de "feminicidio agravado" en perjuicio de su expareja, Dione Solórzano, con quien tenía un hijo, y por el de asesinato de las jóvenes Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, indicó el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El abogado de las víctimas, Jorge Mazariegos, explicó a los periodistas que el procesado podría enfrentarse a una pena de hasta 75 años de cárcel.

Las tres mujeres desaparecieron después de haber salido el 7 de enero de 2024 de la comunidad de Punta Gorda en compañía del estadounidense, que un día después viajó a su país.

PUBLICIDAD

Los cuerpos sin vida de las tres mujeres fueron hallados en un vehículo estacionado en el sector de French Key el 9 de enero, y extraídos del vehículo un día después.

Tras permanecer prófugo, Reyes fue capturado a finales de marzo de 2024 por las autoridades dominicanas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en el este de Santo Domingo, cuando pretendía volar hacia Miami (EE.UU.) tras pasar dos semanas en el país caribeño.

PUBLICIDAD

Telma Dixon, madre de Dione Solórzano, recordó a las afueras del tribunal, el calvario del proceso judicial y las "angustias" sufridas ante el temor de que el estadounidense no pagara por sus crímenes.

"Siento en mi corazón un alivio de que sé que ese hombre va a pagar. Vivió en mi casa, lo traté como un hijo y así me pagó, quitándole la vida de mi hija y de sus amigas", lamentó la mujer.

PUBLICIDAD

Aunque reconoció que el fallo no le devolverá a su hija, ni a sus amigas, afirmó que la sentencia trae la tranquilidad que tanto anhelaban las familias de las víctimas.

"Dios es justo; sentí una paz y un alivio en mi corazón porque sé que nuestras hijas van a descansar en paz ahora", enfatizó la mujer. EFE

PUBLICIDAD