La comunidad palestina denuncia el silencio del Gobierno chileno por los arrestos en la flotilla a Gaza

Santiago de Chile, 19 may (EFE).- La Comunidad Palestina de Chile acusó este martes al Gobierno chileno de “inacción” y “silencio administrativo” tras la retención por parte de Israel de cuatro ciudadanos chilenos que viajaban en la flotilla Global Sumud, una misión civil que buscaba desafiar el bloqueo israelí sobre Gaza.

En un comunicado difundido a la prensa, el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis Massú, afirmó que "el Gobierno no puede guardar silencio cuando ciudadanos chilenos son privados de libertad en aguas internacionales".

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"No se trata de posiciones políticas ni ideológicas; se trata de la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos y actuar con firmeza frente a una situación de extrema gravedad", declaró el líder de la comunidad palestina en Chile, la más numerosa del mundo al margen de los países árabes, con más de medio millón de personas.

Según Global Sumud, cientos de participantes de la misión civil interceptada en aguas internacionales están siendo trasladados por la fuerza a un puerto israelí, donde serán desembarcados en las próximas horas, para posteriormente ser trasladados a una prisión en Israel.

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Entre los detenidos se encuentran Claudio Caiozzi, Carolina Eltit y Víctor Chanfreau, tres ciudadanos con pasaporte chileno, e Ignacio Ladrón de Guevara, un cuarto chileno que también dispone de pasaporte español y viajaba con la delegación del país ibérico.

El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, se reunió el pasado 8 de mayo en Costa Rica con su homólogo israelí, Isaac Herzog, en un encuentro bilateral al margen de la ceremonia de investidura de la nueva mandataria del país centroamericano, Laura Fernández, en un cita que supuso un cambio radical de la posición y la política del Gobierno de Chile respecto a las relaciones con Israel en el marco del asedio de Israel a Gaza.

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Herzog aseguró que con Kast discutieron "las importantes oportunidades para restaurar las relaciones Israel-Chile (y llevarlas) a sus alturas anteriores en beneficio de ambas naciones".

Los lazos entre ambos estados se deterioraron durante la administración del progresista Gabriel Boric, predecesor de Kast, quien llamó a consultas al embajador de Chile en Tel Aviv en noviembre de 2023, en protesta por la agresión militar de Israel sobre Gaza, y se sumó a diferentes estancias internacionales que investigan posibles crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por civiles y militares israelíes contra la población palestina.

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Según fuentes diplomáticas consultadas por Efe, el Gobierno de Kast sopesa la posibilidad de que un nuevo embajador chileno regrese a Tel Aviv en las próximas semanas.