Juez imputa a Zapatero por considerarlo "líder" de una trama de tráfico de influencias

Madrid, 19 may (EFE).- Un juez de la Audiencia Nacional española imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al considerarlo presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”.

Así lo expone en su resolución el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, responsable de la instrucción del caso por la que hoy se ha imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

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Zapatero fue citado a declarar ante el juez el próximo 2 de junio en este caso, que se ha reabierto al considerar la fiscalía anticorrupción que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos. EFE