El candidato derechista colombiano De la Espriella denuncia amenazas de muerte y acusa a alias 'Calarcá'

El candidato derechista colombiano Abelardo de la Espriella ha denunciado amenazas de muerte contra él, aludiendo en concreto a un supuesto plan de Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá' --considerado líder de las disidencias de las FARC del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF)-- para matarlo por medio de francotiradores cuando acudiera al entierro de los dos integrantes de su equipo de campaña asesinados, de lo que también ha culpado a 'Calarcá'.

"Recibí información de fuentes creíbles según la cual existe un plan para asesinarme, y para ello ya habrían contratado un equipo de francotiradores para atentar contra mi vida", ha afirmado en un vídeo difundido en redes en el que alega que "los mismos francotiradores (...) ya asesinaron a dos ciudadanos en meses anteriores que fueron conocidos por la opinión pública".

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Tras apuntar que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades dichas amenazas, De la Espriella ha aludido al asesinato el pasado viernes de Roger Mauricio Devia y Fabián Cardona, integrantes de su equipo de campaña.

"Ese criminal ('Calarcá')ordenó esos homicidios para mandarme un mensaje claro. Que fuera al entierro de mis líderes muertos en zona dominada por él y allí me iban a dar de baja", ha denunciado el candidato a la Casa de Nariño.

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Al hilo, ha defendido su decisión de usar chaleco antibalas o "atril blindado": "Yo no nací el día en que repartieron el miedo, pero tampoco el día en que repartieron las trampas, cazabobos. No me voy a dejar cazar", ha esgrimido.

Con la vista puesta en la primera vuelta electoral, convocada para el próximo 31 de mayo, De la Espriella ocupa actualmente la segunda posición en los sondeos, detrás del izquierdista Iván Cepeda. Su propuesta incluye medidas estrictas contra la guerrilla, grupos criminales y el narcotráfico, como bombardeos a campamentos rebeldes y la reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca.

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