Detenido por matar a sus padres con arma de fuego en El Ejido con otros cuatro heridos

Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un tiroteo registrado a última hora de este lunes 18 de mayo en la localidad almeriense de El Ejido que se ha saldado con la muerte de sus padres y otras cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, el presunto autor de los hechos se ha entregado este martes en dependencias de la Policía Local y tiene relación familiar con las víctimas, ya que los fallecidos son sus padres.

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Los primeros avisos alertando sobre el tiroteo se recibieron poco después de las 23.00 horas en una zona conocida como El Canalillo, próxima a Balanegra.

Según las mismas fuentes, los cuatro heridos se encuentran hospitalizados.

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