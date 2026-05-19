Defensa llama a "aprender de los errores" y "no perder peso" en el sector espacial

El director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), teniente general Enrique Campo Loarte, ha abogado por "mantener el impulso", "aprender de los errores" y "no perder peso" en el sector espacial; apelando a que las capacidades de España sigan "creciendo" en este ámbito "sin desatender su propia protección".

"El sector espacial español debe seguir creciendo en capacidad, integrado en el contexto europeo, así como en el de los países aliados, y sin desatender su propia protección", ha señalado este martes Campo Loarte durante la primera jornada del Congreso del Espacio 2026, organizado por Tedae en el Auditorio Mutua Madrileña.

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El director general del INTA ha indicado que España ocupa una posición "privilegiada" en el contexto internacional y que, por ende, debe "mantener ese impulso", "aprender de los errores" y "no perder peso" en el espacio, al que ha calificado como un sector "estratégico" y "vital" para las capacidades militares debido a su "horizontalidad" y "dualidad".

En este sentido, ha aseverado que el espacio ha estado "al servicio" de la seguridad y la defensa desde hace mucho tiempo, argumentando que los "desafíos" actuales de este sector están implicando de forma "indudable" un cambio en el contexto operativo y tecnológico de la seguridad y la defensa.

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"La mayor parte de las capacidades militares, si no todas, dependen de los sistemas espaciales en mayor o menor medida", ha reconocido, citando varios ejemplos tales como las actividades de inteligencia, de vigilancia y de reconocimiento; las comunicaciones seguras; los sistemas de mando y control; o el enviado de municiones, entre otros.

LA IA, UN INGREDIENTE "CLAVE"

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Atendiendo a la senda tecnológica, Campo Loarte ha afirmado que el espacio es "un medio físico homogéneo, continuo y tridimensional" que, al estar sometido a condiciones "muy distintas" de las de la Tierra, "requiere una gran capacidad tecnológica para poder operar en tan duras condiciones". "No es posible operar en el espacio sin unas tecnologías muy avanzadas", ha abundado.

"Hoy en día el espacio es un sector esencialmente tecnológico y de aplicación a sendas actividades humanas --no sólo para la seguridad y la defensa-- sino también para la ciencia, el transporte, la agricultura, la pesca, las finanzas, la medicina, la meteorología, el clima, el medio ambiente, el patrimonio cultural, la hacienda pública, la energía, las comunicaciones y muchas otras", ha explicado.

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Al hilo, ha admitido que la Inteligencia Artificial (IA) es "ya un ingrediente clave" porque permite enfrentar las "amenazas espaciales" de la mano de técnicas que analizan "no sólo de las capacidades de los activos espaciales, sino también los comportamientos".

"Es muy importante el aumento del procesamiento a bordo, combinado con el uso de Inteligencia Artificial a bordo. De este modo, las misiones se hacen más eficientes tanto en su propio desarrollo como en la comunicación entre satélites y de estos con la Tierra", ha trasladado el director general del INTA.

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EL "ESFUERZO" DE ESPAÑA EN EL ACCESO AL ESPACIO

Sin embargo, ha advertido que el espacio "debe defenderse de las amenazas a las que se ve sometido", precisando que, en su opinión, la "vulnerabilidad" de los sistemas espaciales proviene también de "la amenaza persistente de los desechos orbitales y la congestión de algunas órbitas". "Para afrontar este problema se utilizan servicios de vigilancia espacial, lo que permite el seguimiento de trayectorias de objetos espaciales y sus maniobras", ha detallado.

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Con todo, ha enfatizado la "importancia" de "la capacidad soberana, ágil y económica de acceso al espacio", en la que, a su juicio, "España está haciendo un destacable esfuerzo"; reivindicando así las capacidades que el espacio aporta para la "protección" de la sociedad, mediante la cooperación del ámbito privado y del gubernamental.