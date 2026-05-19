Apple cumple 25 años de tiendas físicas con 272 locales en EEUU y giro al comercio online

Nueva York/Glendale, 19 may (EFE).- Hace hoy 25 años, Apple abrió sus dos primeras tiendas físicas en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California), desafiando las convenciones del mercado. Lo que comenzó como un experimento para acercar sus modelos al consumidor se ha convertido en un imperio de 272 establecimientos en EEUU, aunque el auge del comercio digital ha marcado un cambio de ciclo para la firma de Cupertino.

Ubicado en un centro comercial en el área metropolitana de Washington D.C., el establecimiento de Virginia simbolizó la apuesta inicial de la firma por un contacto directo con el consumidor, en un momento en el que la venta de ordenadores se realizaba principalmente a través de distribuidores y canales tradicionales.

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Aquellos locales originales contaban con secciones hoy icónicas como el "Genius Bar" para soporte técnico y el "Theater" para demostraciones de software como el entonces revolucionario Mac OS X.

Desde sus inicios, las tiendas Apple no buscaban solo vender "megahertzios y megabytes", en palabras de Steve Jobs, sino ofrecer una "forma asombrosa de comprar un ordenador".

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En aquel momento, la oferta se limitaba a unos 300 títulos de software y periféricos como cámaras digitales y reproductores MP3 que complementaban la experiencia del Mac.

La apertura de aquellas dos primeras tiendas marcó el inicio de una estrategia de expansión que transformó a Apple en uno de los principales operadores del comercio minorista tecnológico a nivel mundial.

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A fecha de abril de 2026, la presencia de Apple en EE.UU. es masiva, con California a la cabeza (54 tiendas), seguida del estado de Nueva York (23) y Florida (19).

Nueva York, en la Costa Este de Estados Unidos, es uno de los principales mercados de Apple en el país y concentra siete tiendas, lo que la sitúa entre las regiones con mayor presencia de la firma.

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La costa oeste representa el otro gran bastión histórico y comercial para el gigante de la tecnología. Fue, precisamente, en el área metropolitana de Glendale, donde cobró vida la mitad de este idilio, apenas unas horas después de que Virginia abriera sus puertas al futuro.

Ubicada en uno de los centros comerciales más dinámicos del condado de Los Ángeles, la tienda de Glendale no solo validó el arriesgado concepto de minorista diseñado por Steve Jobs y Ron Johnson, sino que sirvió del laboratorio para medir el pulso del consumidor californiano, históricamente fiel a la Manzana.

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A lo largo de este cuarto de siglo, este rincón pionero, que todavía late en el mismo sitio donde todo comenzó, ha sabido madurar y adaptarse a los nuevos tiempos digitales.

Pero el verdadero reflejo de la inquebrantable fuerza de Apple en la zona se contempla a solo unos pasos, en el espacio al aire libre The Americana.

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Entre fuentes y paseos arbolados, una majestuosa tienda rinde homenaje a su legado y su presencia consolida al estado de California como el territorio con mayor densidad de comercios Apple en EE.UU., con 54 locales, 14 de ellas solo en el condado de Los Ángeles.

Un cuarto de siglo después, el modelo de negocio ha evolucionado drásticamente hacia el entorno digital y Apple se sitúa como el tercer mayor minorista de comercio electrónico en EE.UU. con una cuota de mercado del 3,2 %, solo superado por Amazon y Walmart.

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Este crecimiento se refleja en sus resultados financieros: en el trimestre cerrado en marzo de 2026, la compañía alcanzó un beneficio neto de 71.675 millones de dólares, mientras que en el primer semestre de su ejercicio 2026 registró un incremento del 17 % interanual, impulsado por un trimestre de ventas récord, en buena parte gracias al nuevo iPhone 17.

Pese al éxito financiero, el aniversario se ve empañado por el cierre definitivo, programado para el 11 de junio, de tres tiendas en Towson (Maryland), Trumbull (Connecticut) y Escondido (California).

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El cierre de la sucursal de Towson ha generado especial controversia al tratarse de la primera tienda de Apple en sindicalizarse en el país (2022).

Mientras los empleados de las otras dos tiendas serán reubicados, el sindicato IAM ha denunciado que la negativa de Apple a reubicar a los trabajadores de Towson es "un intento cínico de represión sindical". EFE

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