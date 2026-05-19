Al menos ocho muertos en un tiroteo en una estación de buses de Asiut, al sur de El Cairo

El Cairo, 19 may (EFE).- Al menos ocho personas murieron y cinco resultaron heridas después de que un hombre armado disparara "indiscriminadamente" contra un grupo de personas en una estación de autobuses en la provincia de Asiut, situada al sur de El Cairo.

El Ministerio de Interior egipcio detalló anoche en un comunicado que la Policía "recibió un informe de que un hombre en un vehículo particular había disparado indiscriminadamente contra ciudadanos en la estación de autobuses de Abnub, en Asiut, causando la muerte de ocho personas y heridas a otras cinco".

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Una fuente de la Dirección de Seguridad de Asiut indicó a EFE que las víctimas eran de distintas edades, entre ellos menores y ancianos.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad acudieron de "inmediato al lugar" y lograron identificar al agresor, pero este huyó a un terreno agrícola dentro del distrito.

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Al percibir la presencia de las fuerzas de seguridad, se produjo "un intercambio de disparos que resultó con su muerte", añadió el ministerio.

Las investigaciones revelaron que el atacante "padecía problemas de salud mental desde hacía tiempo y estaba recibiendo tratamiento en un hospital psiquiátrico de El Cairo", detalló Interior.

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Asimismo, indicó que se iniciaron los procedimientos legales y que la Fiscalía se había hecho cargo de la investigación. EFE