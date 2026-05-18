'Hope' revoluciona Cannes con humor, monstruos y Fassbender y Vikander como alienígenas

Alicia Garcia de Francisco

Cannes (Francia), 18 may (EFE).- El surcoreano Na Hong-Jin revolucionó este lunes el Festival de Cannes con 'Hope', un filme de acción y ciencia ficción lleno de humor y con unos alienígenas muy especiales: Michael Fassbender y Alicia Vikander, que ha sido recibido con muchas risas y aplausos, y del que el realizador ya prepara una secuela.

PUBLICIDAD

Mucho se había hablado de esta película antes su proyección en la competición oficial de Cannes y aunque los críticos cuestionan si tiene nivel para competir por la Palma de Oro, todos están de acuerdo en que es puro y divertido entretenimiento.

Una película que evoluciona del thriller a la ciencia ficción pasando por la comedia con una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Corea del Norte, donde comienza a haber destrozos, lo que obliga a la población a defenderse sin saber realmente quién o quiénes son los responsables.

PUBLICIDAD

El filme está protagonizado por Hwang Jung-Min, o Zo In-Sung y Hoyeon, en su debut en el cine tras el éxito alcanzado en 'El juego del calamar', y cuenta con las colaboraciones de Fassbender y Vikander, que aceptaron inmediatamente la propuesta del realizador coreano.

La actriz sueca contó que se enamoró del cine asiático en su primera participación en el Festival de Busán, cuando tenía 21 años. Luego vio la película anterior de Na, 'The Wailing' ('El extraño', 2016) y quedó "absolutamente impresionada".

PUBLICIDAD

Intentó trabajar con Na pero el proyecto no salió adelante hasta que un día la contactó y le dijo: "Tengo unos extraterrestres". "Me intrigó y dije que sí sin pensarlo dos veces (...I Es un verdadero visionario".

A su lado estaba Fassbender, su pareja desde hace años, que agregó sobre su participación en el filme: "Alicia me dijo que lo hiciera". Lo mismo que le pasó a Taylor Russell, que también fue convencida por la actriz sueca para unirse a 'Hope'.

PUBLICIDAD

"Lo que es interesante en el trabajo de Na es que nunca sabes lo que va a seguir, mezcla los géneros y pasa de ser una comedia de ciencia ficción a convertirse de repente en algo muy real. Fue una experiencia cinematográfica bastante excepcional", afirmó Fassbender.

"El actor que más adoro y admiro es Michael y quería realmente trabajar con él", apuntó Na.

PUBLICIDAD

Vikander y Fassbender tuvieron que aprender un idioma nuevo, que dos lingüistas desarrollaron sobre la base del mongol antiguo, para interpretar sus papeles.

"Al inicio de mi carrera tuve que aprender a trabajar en una lengua que no era la mía materna, y se trata solo de ensayar y ensayar, no solo en el acento. Hay que tomar un poco de distancia y dejar espacio la imaginación", explicó la sueca Vikander.

PUBLICIDAD

Algo con lo que estuvo de acuerdo Fassbender, que dijo que fue "bastante fácil" aprenderse los diálogos en ese idioma inventado. "Como dice Alicia, se trata de repetir, repetir y repetir".

Mientras, Hoyeon aseguró que se lo ha pasado muy bien en su primer trabajo en el cine: "Tenía un poco de miedo al comienzo, pero el director preparó muy bien el rodaje y tuve cinco o seis meses para aprender a usar armas, conducir como había que hacerlo (...) Y en el momento del rodaje pude disfrutar del ambiente".

PUBLICIDAD

Unos actores que fueron el corazón del proyecto. "Sin ellos no podría haberlo hecho", reconoció Na, que explicó que para él es una película muy contemporánea, en la que se ven reflejados todos los problemas de hoy en día, las guerras, las diferencias sociales o las dudas sobre lo que hay en el universo.

Aunque a la vez quiso que tuviera un aspecto retro, de película de hace muchos años y por eso el monstruo -que tarda casi una hora en aparecer en pantalla- tiene, de forma expresa, una estética un tanto falsa.

PUBLICIDAD

Una película que deja abierta la puerta a la continuación, algo que reconoció el director.

"Viendo este filme, puedes imaginar la continuación", dijo Na, que confesó que "ya ha un guion escrito". "Si tengo la oportunidad, haré otra película, una secuela, pero de momento la conclusión del esta es suficiente en sí misma". EFE

(foto) (vídeo)