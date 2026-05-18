Muere en Lugo una mujer tras ser apuñalada por su hijo durante un brote psicótico

Una mujer ha fallecido en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) en la madrugada de este lunes después de resultar gravemente herida al ser apuñalada supuestamente por su hijo durante un brote psicótico.

La mujer permanecía desde el domingo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde llegó con vida pero en estado grave tras los hechos, que tuvieron lugar en una vivienda situada en la Praza de Bretaña, donde el hombre convivía con sus padres. Según las primeras investigaciones, el agresor habría atacado a su madre con un arma blanca en el interior del domicilio.

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Tras la agresión, el hombre abandonó la vivienda y fue el padre del presunto autor quien, al regresar al domicilio y encontrar a su esposa herida, dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Lugo. Los agentes encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y perdiendo abundante sangre.

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La mujer fue trasladada de urgencia al HULA en estado crítico, aunque finalmente no pudo superar la gravedad de las lesiones y ha fallecido de madrugada.

La Policía Nacional detuvo al supuesto agresor pocas horas después del ataque, que también fue atendido en el HULA, y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, aunque ha decretado el secreto de sumario.

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