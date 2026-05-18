La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 4,02 %

Buenos Aires, 18 may (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subidas del 4,02 %, hasta las 2.816.751,27 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA subió 4,42 %, a 118.782.858,78 puntos.

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Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de YPF (+8,3 %) y Transportadora de Gas del Norte (-6,9 %), mientras que las únicas que cerraron en terreno negativo fueron las de Aluar (-3,2 %) y Grupo Financiero Valores (-0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajas de hasta 0,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 543 puntos básicos.

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En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.395,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, y cerró en 1.420 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 0,1 %, a 1.486,45 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,1 %, a 1.428,41 pesos por unidad. EFE

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