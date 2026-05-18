El comisario de Economía de la UE pide al G7 mantener presión a Rusia y acabar con guerra en Irán

París, 18 may (EFE).- El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha llevado este lunes al G7 de Finanzas un triple mensaje: mantener la presión de las sanciones contra Rusia, poner fin rápidamente al conflicto en Irán y reforzar la cooperación internacional para corregir los desequilibrios económicos globales.

A su llegada a la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7, celebrada en París, Dombrovskis advirtió de que el encuentro tiene lugar "en un momento crítico", marcado por múltiples crisis internacionales, con las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo e Irán en primera línea.

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El comisario explicó que informará a los socios del G7 sobre el avance del paquete de apoyo financiero de 90.000 millones destinado a Ucrania, asegurando que la Unión Europea está "finalizando todos los documentos necesarios" para comenzar los desembolsos en junio.

No obstante, insistió en que Bruselas espera que el resto de socios del G7 "aporten también su parte" en la financiación de Kiev y alertó de que "ahora no es el momento de aliviar la presión de las sanciones contra Rusia".

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"Debemos mantener el rumbo y reforzar la presión" sobre Moscú, afirmó el comisario de Economía justo antes de entrar a la reunión del G7 de Finanzas, a la que asisten los ministros del ramo de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón.

Sobre Oriente Próximo e Irán, el responsable europeo defendió la necesidad de "poner rápidamente fin al conflicto" y "abrir las vías marítimas para un paso seguro de los buques sin peajes", en alusión al estrecho de Ormuz, por donde pasaban antes del conflicto el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, así como una parte significativa de los fertilizantes.

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Las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio y la forma de desbloquear el estrecho de Ormuz, que es el gran causante de las perturbaciones actuales, estarán en el centro de la reunión de ministros de Finanzas del G7 que comienza hoy en París y proseguirá mañana.

Otro de los grandes asuntos de la agenda del G7 de Finanzas será el debate sobre los desequilibrios económicos globales, una discusión que el G7 ampliará a otros socios internacionales en formato "G7 Plus" el martes, y donde "también es importante buscar un compromiso significativo con otros socios, incluida China", destacó.

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El debate sobre la corrección de los desequilibrios macroeconómicos mundiales incluye el superávit comercial chino, los 'déficit gemelos' de Estados Unidos (el comercial y el fiscal) y las carencias de inversión en Europa.

Preguntado por la reciente volatilidad en los mercados de deuda, el comisario evitó hacer comentarios y se limitó a responder que "la Comisión Europea no comenta movimientos de mercado".

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