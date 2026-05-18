Agencias

EEUU restringe entradas desde RD del Congo, Uganda y Sudán del Sur por brote de ébola

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Washington, 18 may (EFE).- Estados Unidos anunció este lunes que restringirá a partir de hoy la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola.

En concreto, EE.UU. suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según señaló en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). EFE

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