De Heidi Klum a Martiño Rivas: todos los invitados de la fiesta de Magnum en Cannes

El Festival de Cannes es una fecha marcada en el calendario de muchos: looks impresionantes, una alfombra roja de altura y la icónica fiesta VIP 'House of Magnum' que Magnum organiza en La Croisette donde celebrities nacionales e internacionales se dan cita tras el desfile inaugural 'The House of Magnum Collection'. Y sí, este año ha celebrado la moda con una noche que ya ha pasado a la historia.

Desde rostros conocidos como Heidi Klum o Law Roach hasta otros invitados como Martiño Rivas, vestido por Palomo Spain, Hugo Arbués, Begoña Vargas o influencers y creadores de contenido como Miranda Makaroff, Violeta Mangriñán, Lila Mangriñán y Abel Planelles, entre otros. No faltó nadie. Los asistentes disfrutaron de la elegancia de la noche de Cannes en colaboración con diseñadores de alta costura que vistieron a celebridades de todo el mundo.

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LOOKS DE ALTURA QUE REFLEJAN LA FILOSOFÍA DE MAGNUM

Horas antes de la fiesta, la marca daba un paso histórico en el mundo de la moda celebrando su primer desfile en la pasarela del Festival de Cannes 2026 para presentar 'House of Magnum': un desfile que reunió talento internacional, glamour cinematográfico y la artesanía del placer.

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Law Roach, "arquitecto del gusto" de Magnum, marcó el tono de la velada, centrada en la moda, la artesanía y la indulgencia contemporánea, luciendo un traje inspirado en una tarrina de Ami Paris... pero no fue el único que llamó la atención.

Inspirado en las texturas y sabores de Magnum, los invitados apostaron por tonos marrones, vainilla o pedrería que recordaban a la crujiente almendra. Además, algunos looks hicieron un guiño a la nueva gama Signature, protagonizada por los sabores La Pistache y La Pêche. Diseñada con una atención al detalle propia de la alta costura, la colección combina sabores indulgentes de helado con el icónico chocolate crujiente de la marca y texturas sedosas, satinadas y vaporosas, que recuerdan al placer en los dos mundos.

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HEIDI KLUM Y SU HIJO, HENRY SAMUEL KLUM, DERROCHE DE ESTILO INSPIRADOS EN MAGNUM

Heidi Klum volvió a ser una de las grandes protagonistas de la noche al desfilar por la alfombra roja junto a su hijo, Henry Samuel Klum, con un look firmado por Sophie Couture en un intenso tono marrón chocolate lacado y con un espectacular efecto fracturado con el que rendía homenaje a ese instante inconfundible que todo amante de Magnum reconoce: el primer y satisfactorio crujido del chocolate antes de descubrir el helado en su interior. Por su parte, Henry lució un traje marrón del diseñador alemán Danny Reinke inspirado en el Magnum Classic.

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Adriana Lama también acaparó todas las miradas por su estilismo: un vestido azul cian intenso, mientras que Lucien Laviscount apostó por un impecable look en tonos crema con corbata marrón, un guiño sutil a la paleta cromática de la marca.

MAGNUM ORGANIZÓ LA ICÓNICA FIESTA EN CANNES DONDE CELEBRÓ EL DISEÑO Y LA INDULGENCIA CONTEMPORÁNEA

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En cuanto a las actuaciones de la noche, Angèle y Andy 4K encabezaron la fiesta con una sesión de DJ que transformó la noche en una auténtica celebración del verano. Una velada que también contó con la presencia de algunos nombres más destacados de la música actual con actuaciones en directo y sets de DJ como Adèle Castillon, The Blesses Madonna, Tatyana Jane o Busy P x Carlita.

Durante toda la noche, los invitados pudieron disfrutar del famoso Dipping Bar de Magnum, donde crearon sus propias recetas personalizadas de la marca, prolongando así la experiencia de la colección del desfile. Una fiesta VIP que vuelve a celebrar el diseño y la indulgencia contemporánea: la artesanía que hay detrás de la marca. Además, reivindica cómo Magnum siempre ha entendido que el verdadero placer reside en el arte de crear experiencias inolvidables.

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Y esa filosofía también la vimos con el debut durante la celebración de la nueva gama Magnum Signature, con La Pistache y La Pêche: diseñada con un nivel de detalle inspirado en la alta costura, esta colección combina intensos sabores de gelato con el icónico chocolate crujiente de Magnum.